Liviu Teodorescu și soția sa vor avea o fetiță. Cântărețul a dezvăluit ce nume va purta copilul

Cântărețul Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, au aflat sexul copilului. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată în vara acestui an!

Invitat joi, în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la Pro TV, Liviu Teodorescu a vorbit emoționat despre momentul în care a aflat că va deveni tată. Iulia, soția cântărețului, este însărcinată în cinci luni, iar iulie este luna în care cei doi ar urma să-și țină în brațe primul copil.

Liviu Teodorescu și soția sa vor avea o fetiță

Liviu Teodorescu a dezvăluit în direct sexul copilului, dar și numele ales. Artistul și partenera de viață vor avea o fetiță.

„Avem fată. În iulie (n.r.- urmează să se nască), o să fie Rac, ca mine. Eu sunt născut pe 12, sper să nu îmi fure și ziua de naștere, să mai am și eu ceva în viața asta! Iulia este însărcinată în 5 luni. Sunt convins că și atunci când o să iasă, când o să fie pe bune, o să fie copleșitor.” a dezvăluit Liviu Teodorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cântărețul a dezvăluit numele ales

Cântărețul și soția sa au ales deja numele fetiței și nu l-au ținut secret. Liviu a anunțat, în direct, că mult dorita fetiță o să se numească Ecaterina.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc.

Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, a completat Liviu Teodorescu.

În cadrul emisiunii, artistul a dezvăluit că soția sa nu dorește să apară la televizor și, dacă inițial i s-a părut bună discreția, în momentul în care a fost nevoit să vorbească despre bucuria pe care o trăiesc i-ar fi plăcut să-i fie alături.

Ce semnifică numele ales de Liviu Teodorescu și soția lui

Numele Ecaterina provine din cuvântul grecesc Aikaterine și are semnificația de „drag, iubit”.

Persoanele care poartă numele Ecaterina își pot sărbători onomastica pe 25 noiembrie, conform creștinortodox.ro.

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob sunt împreună din liceu și s-au căsătorit în 2021, după mai bine de 10 ani de relație. Evenimentul a avut loc în pandemie.

