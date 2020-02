Leonardo DiCaprio și-a recunoscut oficial relația cu Camilla Morrone

Leonardo, în vârstă de 45 de ani, a participat la gala decernării premiilor Oscar, unde a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol principal pentru filmul Once Upon a Time in Hollywood. Deși nu s-au fotografiat la panou sau pe covorul roșu, actorul a stat în public lângă iubita sa, Camilla, în vârstă de 22 de ani.

DiCaprio este cu 23 de ani mai mare ca partenera sa, care este model și actriță.

Camilla a fost surprinsă zâmbindu-i lui Leo în momentul în care Brad Pitt i-a mulțumit acestuia în timpul discursului de acceptare pentru trofeul primit pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Pe covorul roșu, Camilla a arătat superb într-o rochie roz pal fără bretele.

Cei doi formează un cuplu din anul 2017, însă Leonardo DiCaprio este extrem de privat atunci când vine vorba de viața sa personală și de relația lui cu Camilla.

