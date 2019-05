Legendara actriță Doris Day a murit la 97 de ani

Decesul acesteia a fost anunțat de reprezentanții organizației lui Doris, Doris Day Animal Foundation, care au precizat că actrița a decedat în urma unei pneumonii.

Potrivit fundației, Doria Day a fost înconjurată de prieteni apropiați și s-a aflat „într-o stare fizică excelentă pentru vârsta ei, până de curând când a contractat un caz serios de pneumonie”.

Frumoasa actriță a cunoscut faima în anii 1950 și 1960, datorită unor filme precum „Pillow Talk”, „Love Me or Leave Me”, „Romance on the High Seas” și „Calamity Jane”.

Pe lângă actorie, ea a cochetat și cu muzica, câștigând și un premiu Grammy. Piesele sale „Sentimental Journey”, „Secret Love” și „Que Sera Sera” au fost incluse în Grammy Hall of Fame.

Day a fost mărită de patru ori și a avut un singur fiu, Terry Mulcher, care a murit în anul 2004 din cauza unui cancer.

Doris, născută Doris Mary Ann Kappelhoff, s-a născut pe 3 aprilie 1922 în Cincinnati, Ohio.

Sursă foto: Northfoto, Shutterstock