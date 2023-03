Larisa Iordache a fost ofertată pentru Survivor România. De ce a refuzat sportiva să apară în show-ul de la Pro TV / Exclusiv

Larisa Iordache s-a numărat printre concurenții America Express din acest sezon, unde a făcut echipă cu Diana Bulimar, cele două gimnaste fiind prima echipă eliminată din competiție. În exclusivitate pentru UNICA.ro, sportiva a povestit cum a schimbat-o competiția de la Antena 1, de ce a declinat oferta pentru Survivor primită de la Pro TV cu mult timp înainte de a pleca pe Drumul Aurului, dar și dacă ar fi dispusă să participe în noul sezon al reality show-ului pentru supraviețuire.

Larisa Iordache și-a testat limitele la America Express, unde a participat alături de Diana Bulimar pe Drumul Aurului, competiția desfășurându-se în Mexic, Guatemala și Columbia. Cele două sportive au fost primele concurente eliminate în urma cursei din Mexico City, pe care au încheiat-o pe ultimul loc. Practic, drumul fetelor la America Express s-a încheiat după doar două săptămâni. În interviul acordat pentru UNICA.ro, sportiva ne-a vorbit despre competiția de la Antena 1, dar și despre reality show-ul concurent de la Pro TV, Survivor, unde producătorii și-au dorit-o în echipa “Faimoșilor”.

Larisa Iordache: “Am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită”

La finalul anului 2021, Larisa Iordache a pus punct competițiilor din gimnastică, trecând de partea cealaltă a baricadei, respectiv ca antrenor. Cu un palmares bogat în medalii obținute la Jocuri Olimpice și Campionate Europene și Mondiale, sportiva fost nevoită să ia această decizie în urma accidentărilor repetate și a intervențiilor la care s-a supus de-a lungul timpului.

După America Express, te mai tentează să mai participi la o altă competiție? Ai fost ofertată pentru Survivor, de exemplu?

Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau. Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo.

Când a venit oferta erai ancorată în sport, dar în prezent te tentează Survivor? Poate la anul?

Este o experiență cred că foarte faină, dar, momentan, regimul de acolo mă cam sperie pot să zic.

Larisa Iordache: “Nu cred că mi-aș asuma momentan acest risc”

Ce te sperie mai exact: înfometarea, probele fizice?

Nu, mă sperie pentru că nu știi cât stai, desigur, și, în același timp, nu știi ce fac cei dragi de acasă. Pentru mine este foarte important acest lucru, este foarte important să țin contactul cu ei, să pot să am legătura cu ei, să le simt vibrația din voce măcar, pentru că eu sunt familistă și atunci mi-e puțin dificil dacă aș sta, nu știu, 3 – 4 luni. Clar, dacă m-aș duce la o competiție, aș vrea să stau cât mai mult și atunci nu cred că mi-aș asuma momentan acest risc.

Dar la America Express cât ai rezistat în concurs?

Noi am stat două săptămâni la America Express. Pentru mine a fost cumva un aer proaspăt în momentul în care am prins telefonul și am putut să vorbesc cu cei dragi, pentru că îmi era foarte tare dor de ei, dar a fost și o experiență foarte faină, pentru că statul fără telefon te ajută foarte mult pe tine ca și persoană să te redescoperi cum ești cu adevărat și cred că asta te face un pic mai încrezător în sine.

Larisa Iordache, după America Express: “Nu mai sunt atât de rușinoasă pe cât eram înainte”

Ce lucruri noi ai descoperit despre tine?

Sunt mult mai calmă, sunt mult mai răbdătoare din punct de vedere al comunicării, comunic mult mai mult decât înainte. Nu mai sunt atât de rușinoasă pe cât eram înainte. Probabil, înainte când veneam la un eveniment, doar veneam, făceam câteva poze și plecam, acum am început să leg prietenii cu oameni faini din showbiz și mi se pare foarte drăguț acest lucru. Și desigur independența aceea de telefon, nu mai sunt dependentă atât de tare. Adică sunt un pic mai relaxată.

Cum ești cu sănătatea? Ai trecut prin mai multe operații la picior.

Acum sunt foarte bine, mai am mici probleme pe care trebuie să le rezolv și să le țin sub control, dar având în vedere că nu-mi mai supun corpul la un efort atât de mare și doar stau în picioare și dau indicații sau fac sală pentru mine cât să mă mențin și să arăt bine, sunt foarte bine, nu am nicio problemă.

Sunt antrenoare de gimnastică și mă bucur de acest lucru pentru că avem niște copii minunați, de la care învăț zilnic, nu doar ei de la mine. Mi se pare senzațional sentimentul.

Larisa Iordache nu are iubit

Ai trecut printr-o despărțire pe plan personal. Între timp a apărut cineva în viața ta?

Nu, momentan nu a apărut nimeni, sunt singură. Mă ocup de dezvoltarea mea personală, încerc să mă ocup de proiecte și de tot ceea ce mi se ivește în cale.

Sursa foto: Instagram