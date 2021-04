Kim Kardashian, pentru prima oară în topul celor mai bogați oameni din lume

Averea lui Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, „valorează acum 1 miliard de dolari, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, mulţumită a două afaceri profitabile – KKW şi Skims – precum şi banilor obţinuţi din televiziune şi contracte de endorsement şi unui număr de investiţii mai mici”, potrivit Libertatea.ro.

Vedeta, care și-a lansat cariera cu reality show-ul „Keeping Up with The Kardashians”, a fondat KKW Beauty în 2017, iar doi ani mai târziu a lansat linia de haine modelatoare Skims. Aceasta și-a promovat produsele cu ajutorul rețelelor sociale, contul ei de Instagram fiind urmărit de 213 milioane de utilizatori.

Kanye West, în topul Forbes din 202o

Și alți membri ai familiei lui Kim Kardashian au reușit performanța de a fi incluși în topul Forbes al miliardarilor lumii.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

În acest top s-a aflat în urmă cu doi ani și Kylie Jenner, sora vitregă a lui Kim Kardashian, care deține brand-ul de produse cosmetice Kylie Cosmetics. Veniturile sale au scăzut însă, iar vedeta în vârstă de 23 de ani are acum o avere de aproximativ 700 de milioane de dolari.

Și Kanye West, de care Kim Kardashian a anunțat că divorțează, se află printre cei mai bogați oameni din lume. Forbes estimează că rapperul are o avere de 1,8 miliarde de dolari, mare parte din aceasta provenind din contractele liniei sale vestimentare Yeezy. După ce a fost inclus în top, în aprilie 2020, West a susținut că de fapt ar avea o avere ce depășește 3 miliarde.

Citește și: Carmen Brumă, îngrijorată pentru fiul ei: „Am fost foarte paranoică”

Actorul britanic Paul Ritter a încetat din viață la 54 de ani

Fiica Oanei Roman, întâlnire emoționantă cu bunicul ei, Petre Roman

Andrei Aradits, declarații surprinzătoare despre Ozana Barabancea și Oana Roman

Kim Kardashian și Kanye West divorțează

Kim Kardashian și Kanye West divorțează după un mariaj de 6 ani și o relație de 8. Împreună au patru copii, două fiice și doi fii, North West (7 ani), Saint West (5 ani), Chicago West (2 ani) și Psalm West (1 an).

Kim Kardashian consideră că mariajul cu rapperul nu mai poate continua din cauza unor „diferențe ireconciliabile”, după cum se arată în documentele depuse la dosarul de divorț, înaintat către instanță în februarie 2021.

În ultimele luni, relația lor a fost supusă mai multor provocări. În luna iulie a anului trecut, Kim a vorbit pentru prima dată despre o serie de mesaje publicate de rapper pe Twitter, mesaje în care spunea că era controlat de familia lui Kim.

„Așa cum mulți dintre voi deja știți, Kanye suferă de bipolaritate. (…) Este o boală complicată și greu de înțeles”, a spus atunci. În finalul mesajului, Kim a mărturisit că a decis să vorbească despre respectivele mesaje pentru a înlătura stigma care înconjoară bolile mentale.

Ulterior, perechea părea să se fi împăcat. Anul trecut, pentru aniversarea ei de 40 de ani, Kanye i-a oferit cadou o hologramă cu tatăl ei, Robert Kardashian, care s-a stins din viață în anul 2003.

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro