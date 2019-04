Kanye West a lansat o colecție de haine pentru Biserică

Hainele, care au fost descrise drept „haine pentru biserică” au fost disponibile în timpul prestației susținute de West duminică dimineață.

Colecția includea piese vestimentare în culori neutre, inscripționate cu sloganuri precum „holy spirit” (Sfântul Duh), „trust God” (Ai încredere în Dumnezeu) și „Jesus walks” (Iisus umblă), acesta fiind și numele unui cântec de-al rapperului.

Prețurile pentru hanorace variau între 165 și 225 dolari, în timp ce o pereche de șosete s-a dat cu 50 dolari.

De asemenea, la vânzare s-a găsit și un poncho simplu, ce costa 75 dolari.

Fanii lui Kanye West au avut reacții amestecate. În timp ce unii au apreciat aspectul hainelor, alții l-au cirticat pentru prețurile exagerate ale articolelor.

„Kanye West aduce „Slujba de Duminică” la Coachella, dar nu uitați să vă cumpărați „hainele pentru biserică”. Se pare că Kanye și Iisus vă vor în bluze de 225 dolari și șosete de 50 dolari”, a scris o persoană pe Twitter.

Acum, hainele sunt disponibile și pe site-ul artistului. Culorile predominante ale pieselor vestimentare sunt alb și negru.

Rapperul a susținut concertul chiar în dimineața zilei de Paști (Paștele catolic s-a sărbătorit pe 21 aprilie).

În imaginile postate de fani pe rețelele de socializare se poate vedea cum sute de oameni s-au așezat la rând pentru a putea achizițona articolele puse la vânzare de echipa lui West.

This is the end of the line for Kanye’s merch tent at #Coachella. The line is long. Very long. pic.twitter.com/MUBUecAsXE

— James H. Williams (@JHWreporter) April 21, 2019