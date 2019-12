Metoda neașteptată prin care o jurnalistă l-a prins pe iubitul ei că o înșeală

Jane primise o brățară Fitbit de la iubitul ei. El avea deja una, așa că împreună și-au sincronizat brățările, cu scopul de a se motiva reciproc la antrenamente. Totul a mers bine, până când într-o noapte, Jane a observat ceva neobișnuit.

La ora patru dimineața, iubitul ei nu era acasă, iar jurnalista a observat o activitate intensă în aplicație, la brățara partenerului. A dedus că singura cauză a acestui lucru neobișnuit putea fi o partidă de sex cu o altă femeie, așa că s-a despărțit de bărbat.

Ea a povestit întreaga întâmplare pe contul ei de Twitter:

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0

— Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019