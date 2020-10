Artistul Jorge, născut în Constanța, a împlinit anul acesta 38 de ani. Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, prezentatorul TV a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui.

Jorge, în depresie după decesul tatălui. „Eram sfâșiat, pur și simplu”

„După ce tatăl meu a murit, eu făceam 24 de ani, la o zi după înmormântare semnam un contract, era primul meu contract după ce ajunsesem pe sticlă. Mă lansam ca artist solo”, a mărturisit Jorge.

Impactul pierderii tatălui său l-a resimțit mult mai târziu însă. „A murit bunicu’. Bunicu’ avea 90 de ani. După ce a murit bunicu’, (…) tata spunea că a ajuns, la 50 de ani, la jumătatea vârstei lui. Așa zicea.

«Hai că o să-l depășesc eu pe bunicu’». Băi și fix în anul ăla s-a dus. (…) La 7 luni diferență. Tatăl meu a suferit un atac cerebral. Din păcate nu a ajuns la timp la spital.

A ajuns, a fost operat, dar se extinsese foarte mult hematomul pe creier. Au fost câteva zile groaznice. Eu eram în Italia când am vorbit ultima oară cu el. O ceream pe prima mea soție în căsătorie atunci”, a mai spus actorul.

În continuarea aceluiași interviu, Jorge a dezvăluit că tatăl său a fost cel care l-a ajutat să-i cumpere inelul de logodnă primei lui partenere de viață, Alina Crăciun (acum Laufer).

La o zi de la cererea în căsătorie, Jorge a vorbit cu tatăl lui la telefon. La momentul acela, pentru ca tatăl Alinei să nu afle încă de logodnă, Jorge i-a spus tatălui său că-i va povesti toată întâmplarea când va ajunge acasă. Aceea a fost însă ultima lor conversație.

Când a ajuns în țară, tatăl actorului era deja în spital. „Mă rugam de doctori, stăteam acolo zi și noapte și mă rugam de doctori în genunchi să mai facă o operație, să mai încerce o dată. (…)

Eram sfâșiat, pur și simplu. (…) Toate astea le-am ascuns pentru că voiam să fiu puternic. Eram bulversat. Treceam și printr-o perioadă frumoasă, dar și printr-o perioadă grea.”

Pomana de 7 ani a tatălui lui Jorge a venit în aceeași perioadă a divorțului său de prima soție. Și de această dată, Jorge a refuzat să-și confrunte emoțiile.

„Când am lăsat garda jos, doi ani mai târziu, pe la 32 de ani, am clacat pur și simplu. Am intrat într-o depresie, dar eu nu știam că am depresie. (…)

Eram vesel ziua, eram bine, apoi puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Plângeam ca un copil. Nu înțelegeam de ce aveam stările alea.

Aveam tot felul de gânduri negative. Tot felul de lucruri ciudate.” Discutând cu actuala lui soție, Ramona, Jorge a luat decizia de a merge la psiholog. Artistul mărturisește că cel mai mult l-a ajutat hipnoterapia.

Jorge este tatăl a doi copii, o fiică și un fiu, Karina (10 de ani) și David (3 ani). Karina este fiica actorului din prima căsnicie, iar David fiul său din actualul mariaj.

Foto: Instagram

