Jean Paler îşi riscă viaţa pentru un proiect: „Nebunia mă caracterizează”. A primit interdicţie totală din partea medicilor

Jean Paler este o adevărată legendă a scenei românești, cunoscut pentru zâmbetul său contagios și carierea de succes. Totuși, recent, actorul a luat o decizie șocantă care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată: în ciuda avertismentelor medicale și a riscurilor mari pentru sănătatea sa, Jean Paler a decis să îşi urmeze visul. Iar aceasta nu este o călătorie oarecare, ci o expediție ce ar putea fi, în mod ironic, „ultimul drum” al vieții sale.

Jean Paler îşi riscă viaţa pentru un proiect

Într-un interviu pentru spynews.ro, Jean Paler a dezvăluit planurile sale de a pleca în America în toamnă, în ciuda interdicțiilor venite din partea medicilor care se ocupă de sănătatea sa. Actorul a primit o propunere tentantă din partea unui impresar israelian care organizează spectacole în zona Asiei Centrale, iar acesta l-a invitat să fie protagonistul unui turneu de comedie. Fără să stea pe gânduri, Jean Paler a acceptat oferta și a luat decizia de a pleca, chiar dacă acest drum ar putea fi riscant pentru viața sa.

„Sunt pornit să plec în America, în toamnă. M-a sunat un impresar care organizează spectacole în zona Asiei Centrale. Mi-a spus: Te vreau doar pe tine ca actor de comedie. Vii sau nu vii? Nici nu am stat să gândesc sau să pun în cumpănă sănătatea mea. M-am riscat și i-am spus: Îmi spui data și ora, vreau să merg!” a mărturisit Jean Paler pentru spynews.ro.

„Nebunia mă caracterizează”

În ciuda recomandărilor stricte din partea medicilor, care i-au spus clar să renunțe la carieră și să se concentreze pe o viață liniștită, actorul este hotărât să nu renunțe la ceea ce îi dă sens în viață: publicul și scena. Medicii i-au recomandat să se retragă, să se bucure de pensie și să își conserve energia pentru anii care urmează. Însă pentru Jean Paler, viața fără spectacol și fără public nu are niciun farmec.

„Doctorii au spus să nu mă risc. Să citez unul dintre medicii care au grijă de sănătatea mea: «A râs lumea destul, ajunge! E momentul în care să te retragi, să-ți vezi de pensie, să te bucuri de viață.» Dar pentru mine, fără public, fără spectacole, nu există viață. Mă risc și merg, nebunia mă caracterizează”, a continuat acesta.

Citeşte şi: Cu ce se confruntă Jean Paler, după ce i-au fost montate încă două stenturi la inimă: „Iau 18 pastile pe zi”

Citeşte şi: Jean Paler, mărturisiri cutremurătoare: „Nu credeam că o să mai trăiesc”. Actorul are 9 stenturi la inimă / Video

Jean Paler a vorbit sincer despre fragilitatea vieții și despre cum fiecare moment este important. Pentru el, viața este despre a trăi intens, fără a se gândi la riscuri sau la ce i-ar putea rezerva viitorul. Actorul consideră că nu are nimic de pierdut și, în loc să își trăiască zilele în singurătate, preferă să se aventureze pe drumuri noi, indiferent de consecințe.

„Dacă am ști ce ne așteaptă peste o secundă, am înțelege cât de mult înseamnă fiecare clipă. Aș gândi secunda aceea, să mă gândesc că s-ar putea să nu mai fiu. Dar prefer să trăiesc intens, așa cum am făcut-o mereu, fără să las fricile să mă oprească. Dacă am fi toți ca mine, am trăi mult mai frumos”, a spus Jean Paler cu o sinceritate copleșitoare.

„Plec chiar dacă este ultimul drum”

Actorul nu vede călătoria în America ca pe o simplă vacanță. Pentru el, aceasta este o oportunitate de a-și trăi viața așa cum își dorește, cu intensitate și pasiune. Jean a mărturisit că nu doar profesia sa îl motivează, ci și dorința de a vizita locuri iconice precum Statuia Libertății din New York, la care a făcut mai multe referiri cu un zâmbet nostalgic.

„Voi pleca la New York, mi-e dor să merg la Statuia Libertății, să îi vorbesc iar, să o cer de nevastă, cum am mai făcut-o. Să văd lumea, prietenii, am enorm de mulți prieteni în multe state din America. Plec chiar dacă este ultimul drum! Când am să mor, am să fiu un mort frumos. Sigur vor afla din presă, medicii care mă tratează, că mă risc și plec fără frică”, a adăugat Jean Paler pentru sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News