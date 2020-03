În mijlocul isteriei provocate de numărul înfiorător de decese din cauza Covid-19, este foarte greu de crezut că mai există oameni pe acest pământ care să nu fie la zi cu cel mai important subiect al momentului: pandemia de coronavirus. E greu, dar nu imposibil. Ne-a dovedit chiar actorul și cântărețul american Jared Leto (48 de ani) care abia acum a aflat de acesta nenorocire. Cum e posibil așa ceva? Foarte ușor: prin meditație și deconectae de la ori modalitate de comunicare cu cei din jur.

Se pare că Leto și-a petrecut ultimele 12 zile în deșert, meditând, fără acces la tehnologie. Iar când “a revenit” cu picioarele pe pământ a avut parte de un șoc: pandemie de coronavirus.

Acesta și-a anunțat uimirea într-un mesaj pe Twitter:

„Wow. În urmă cu 12 zile am început o meditație silențioasă. (Noi) am fost complet izolați. Fără telefon, fără comunicații. Nu aveam deloc habar ce se întâmpla în afara complexului. Am pășit ieri într-o lume complet diferită. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. E uluitor. Primesc mesaje de la prieteni și familie din întreaga lume și mă pun la curent cu ce se întâmplă. Sper că sunteți teferi. Stați în casă”.

sursa foto – facebook.com

