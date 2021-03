Pe 15 februarie 2021, actrița Jane Seymour a împlinit 70 de ani. Chiar și la această vârstă, actrița are o siluetă de invidiat. „Mă simt la fel. Sunt genul de persoană care vede partea plină a paharului. Gândirea mea este: «Fii atât de tânăr cât poți fi!»”, a mărturisit la începutul anului, pentru NewBeauty.

Jane Seymour, siluetă impecabilă în costum de baie la 70 de ani

Recent, actrița a fost fotografiată de paparazzi plimbându-se pe o plajă din Hawaii. Imaginile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus! „Cred că pielea sănătoasă este secretul pentru a nu îmbătrâni”, a mai spus.

„Folosirea retinolului noaptea, protejarea pielii de soare, aplicare unor produse grozave de îngrijire a pielii. Cam tot ce mă face să mă simt sănătoasă este cel mai bun secret anti-îmbătrânire.”

În ceea ce privește regretele, actrița a completat: „Mi-aș fi dorit să-mi fi spus mie din trecut, acelei tinere care locuia în Anglia, unde este înnorat și ploios în mare parte din timp, să nu se scalde în soare și plină de ulei de gătit în acele două săptămâni de vacanță ale ei. Dar nu mai divinizez soarele de mult timp, deci cred că sunt norocoasă din acest punct de vedere. (…) „Pentru moment, am ales să nu apelez la un lifting facial, dar nu sunt împotriva lui. Aproape toți cei pe care îi cunosc au apelat la el și sunt foarte mulțumiți de rezultate”.

Deși are 70 de ani, actrița nu plănuiește să se retragă din activitate. „Lucrez la atât de multe filme în acest moment. Este incredibil”, a declarat pentru People. Jane tocmai a încheiat filmările pentru comedia lui Robert DeNiro The War with Grandpa și pentru pelicula Friendsgiving. Pe lângă acestea, Jane este distribuită și în seria The Kominsky Method.

Cum se menține în formă?

„Pentru a mă menține în formă, mă plimb pe plajă, fac Pilates, fac exerciții de tip gyrotonic, ridic greutăți ușoare”, mai spunea în trecut. „Încerc să mănânc sănătos, dar nu țin dietă sau ceva. Totul cu moderație. Asta merge pentru mine.”

Întrebată despre faptul că mănâncă o singură dată pe zi, actrița a mai spus: „A fost un truc bun, de fapt. Păi, primul lucru, dimineața, este să-mi beau cafeaua. Apoi mă apuc de treabă și uit să mănânc până pe la prânz.

Partenerul meu David ține post intermitent și masa lui consistentă este în jurul orei 14:00. Deci mâncăm prânzul. Seara, dacă sunt flămândă, mănânc fistic cu un pahar de vin”.

Actrița s-a căsătorit și a divorțat de 4 ori și are 4 copii. Doi din al treilea mariaj cu David Flynn (1981-1992), o fiică și un fiu, Katherine și Sean, și doi fii gemeni, John și Kristopher, din al patrulea mariaj cu actorul James Keach (1993-2015). A mai fost căsătorită prima oară cu Michael Attenborough, din 1971 până în 1973, și a doua oară, din 1977 până în 1978, cu Geoffrey Planer.

