Toni Grecu, unul dintre fondatorii grupului umoristic Divertis, a fost internat în Spitalul Matei Balș după ce a contractat noul coronavirus. Pe 29 ianuarie, în Spitalul Matei Balș a izbucnit un incendiu.

Patru persoane și-au pierdut viața și peste 100 de pacienți au fost evacuați. Printre aceștia s-a aflat și Toni Grecu, care era internat în pavilionul unde a izbucnit incendiul, dar nu la parter, acolo unde s-au extins flăcările, ci la etajul 2.

Toni Grecu, despre incendiul de la Spitalul Matei Balș: „A fost cel mai greu efort pe care l-am depus vreodată”

Recent, invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, comediantul a vorbit despre incendiu și despre recuperarea sa. Actorul se simte bine în prezent. „Dormeam. Eram în pat la ora 5 dimineața. Eram cu masca pe față. (…) Nu eram independent deloc. La 5 dimineața a venit asistenta, a dat ușa salonului de perete.

A strigat: «Treceți la marginea patului, pregătiți-vă, arde spitalul!». Asta s-a întâmplat. (…) Erau sunetele sirenelor care vuiau pe afară. A deschis asistenta geamul, probabil asta este procedura, ca să iasă surplusul de oxigen din încăpere, să nu mențină arderea.

Pe geam ce vedeam? Vaduri de fum negru care se înălțau de sub noi, de la etajul 1. A fost un moment greu. Nu m-am pierdut cu firea. Nu am intrat în panică. A fost ok din punctul ăsta de vedere. Dar efortul fizic pe care l-am depus ca să părăsesc spitalul și să ajung la salvare, ca apoi să mă transfere la Pantelimon, unde am fost prima dată, a fost colosal.

A fost cel mai greu efort pe care l-am depus vreodată în viața mea. A trebuit să alerg vreo 100 și ceva de metri prin curtea spitalului. Să alerg cu ghilimelele de rigoare. (…) Îi spuneam paramedicului: «Mor! Nu mai pot, mor!».

Îmi spunea: «Haideți, domnule Grecu! Nu leșinați acum!». Mă încuraja omul. Îmi ținea butelia de oxigen și eu mă rugam să mă lase. Voiam să mă lase acolo. Mă trăgea de glugă și, cum puteam, m-am ținut pe picioare. Am leșinat în salvare.”

Soția actorului, Cristina, a fost de asemenea infectată cu aceeași tulpină COVID-19. Din fericire, ca simptome a avut doar febră două seri la rând și atât.

