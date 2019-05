Jamie Oliver, scrisoare emoționantă pentru angajații săi. Ce le-a transmis

În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva afacerea, Jamie Oliver a fost nevoit să-și lase restaurantele din Marea Britanie pe mâna administratorului judiciar. Într-un email, celebrul bucătar le-a transmis celor aproximativ 1300 de angajați care au rămas fără loc de muncă cât de greu îi este să renunțe la tot ce a construit în decursul a mai bine de 10 ani, potrivit Mediafax.

”Sunt absolut devastat că nu avem altă variată decât să punem restaurantele noastre din Marea Britanie în insolvenţă, ceea ce înseamnă că soarta lanţurilor Jamie’s Italian UK, Fifteen London şi Barbecoa se află în mâinile administratorului, care va fi responsabil de operaţiunile acestor restaurante şi viitorul lor.

Apreciez cât este de dificilă această veste pentru toţi cei afectaţi şi vreau să vă asigur că am epuizat fiecare variantă în ultimele luni pentru a încerca să salvez această afacere. Am investit tot ce am putut să investesc (…).

Din momentul în care a devenit evident că insolvenţa este singura noastră opţiune, m-am asigurat că pot să plătesc salariul fiecărui angajat, fără ca cineva să rămână fără remuneraţie pentru munca sa grozavă”, le-a spus Jamie Oliver angajaților săi.

Britanicul, cunoscut în întreaga lume pentru emisiunile sale culinare și publicarea mai multor cărți de gastronomie, a ținut să le transmită tuturor mulțumiri pentru munca depusă și încurajări.

”Deşi nu pot fi prezent în toate restaurantele din întreaga ţară astăzi, vreau să vă mulţumesc pentru munca făcută (…). Voi sunteţi cei mai buni din acest domeniu şi ştiu că o să mergeţi mai departe către alte locuri fără probleme. Îmi pare foarte rău şi vă ofer toată dragostea mea. Vă urez să aveţi tot norocul din lume! Astăzi este o zi foarte tristă” a mai adăugat Oliver.

Jamie Oliver a mai închis șase restaurante și în 2017

Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver a înființat lanțul de restaurante cu specific italian „Jamie’s Italian” în 2008. Acesta a mai închis și în 2017 șase restaurante.

Acesta acumulase datorii uriașe de 71,5 milioane de lire sterline, dintre care aproximativ 2 milioane erau salariile restante ale salariaților săi, conform presei britanice.

Spunea atunci că de vină a fost Brexitul, în urma căruia produsele importate pe care le folosea în prepararea mâncărilor s-au scumpit și a dus la scăderea numărului de clienți.

Popularitatea pe care a căpătat-o Oliver de-a lungul timpului l-a ajutat să se alăture unor cauze ecologice, cum ar fi irosirea inutilă a alimentelor și să promoveze ideea unei mai bune alimentații pentru elevi, prin introducerea unei materii care să îi educe din punctul acesta de vedere. De asemenea, s-a arăta împotriva consumării zahărului şi a îndulcitorilor artificiali.

