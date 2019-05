Jada Pinkett Smith a dezvăluit că a fost dependentă de filmele pentru adulți

„În trecut am avut o mică depepndeță pentru filmele porno, dar nu mă aflam în nicio relație când am avut această dependență, mulțumesc Domnului”, a afirmat Jada, citată de The Sun.

„De fapt simt m-am folosit puțin de această dependență și poate voi spune acum că am avut o relație nesănătoasă cu filmele pentru adulți la un moment dat din viața mea când încercam să practic abstinența”, a dezvăluit ea.

„Era ca și cum încercam să umplu un gol. Cel puțin asta crezi că e. Dar de fapt nu este așa”, a mai spus Pinkett Smith.

Jada s-a măritat cu actorul Will Smith în anul 1997.

Fiica celor doi, Willow, în vârstă de 18 ani, a recunoscut că a început să se uite la filme pentru adulți pe Tumblr cu prietenele ei la o vârstă fragedă, pe când avea în jur de 11 ani.

Nu este prima dată când Jada șochează publicul. În trecut, ea a mai afirmat că are multă „experiență cu jucăriile sexuale”.

