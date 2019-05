Iulia Vântur, transformare completă. Este brunetă și plină de tatuaje. FOTO

Iulia Vântur, în vârstă de 38 de ani, s-a reîntors în țară din India pentru o scurtă perioadă de timp și, iată, că a acceptat o provocare extremă, aceea de a fi brunetă pentru câteva ore. Look-ul de rebelă o prinde de minune și o transformă total, iar „vinovat” de această schimbare radicală este hairstylistul Adrian Perjovsky, alături de echipa sa, Eniko Szanto, stilist, și Bianca Marca, make-up artist.

Iulia Vântur a renunțat pentru o scurtă perioadă de timp la pletele blonde, și-a făcut breton și și-a umplut corpul de tatuaje: „Am spus DA la tot ce am spus NU de-a lungul timpului în materie de look. Nu am vrut niciodată să fiu brunetă, cu bretonul nu am fost niciodată prietenă, am respins din start ideea de a-mi face vreodată vreun tatuaj și rar am acceptat un make-up foarte abundent. Și iată-mă astăzi cu toate nu-urile date peste cap datorită lui Adi și ce bine esteeee!” – a declarat Iulia Vântur.

Iulia Vântur se pregătește intens pentru a juca rolul principal într-un film de Bollywood care va avea filmările în Europa, dar și pentru a înregistra un cântec nou care va fi coloana sonoră a unei producții cinematografice impresionante din India. Cu toate astea, printre proiectele pe care le are în România, Iulia Vântur a acceptat provocarea lansată de hairstylistul Adrian Perjovsky: „Am făcut-o brunetă pe Iulia, nu-mi vine să cred că spun asta și că am făcut asta, a fost o provocare teribilă pentru mine, pentru că m-am ferit mereu să-i pun un negru în părul ei blond, nu pentru că nu i-ar fi stat bine, ci pentru că negrul se scoate foarte greu din par. Așa că acum gândul că facem ceva temporar mi-a dat încredere că va ieși ceva superb. Oricum Iulia ne-a demonstrat tuturor de-a lungul timpului că este superbă oricum, că este cumva deasupra oricăror schimbări de look și culori folosite în par. Iulia are acea frumusețe cameleonică care permite jocul cu nuanțele și cu schimbările de look, este cumva idealul pentru orice hairstylist căruia îi plac transformările radicale.”, – a declarat Adrian Perjovschi.

Vezi imaginile cu Iulia Vântur brunetă și plină de tatuaje în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram