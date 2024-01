Iulia Pârlea face bilanțul lui 2023: “Nu s-a întâmplat nimic din ce mi-am propus. Nici casă nu mi-am luat, nici mașină”/ Exclusiv

Iulia Pârlea, frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV, a făcut bilanțul lui 2023, în exclusivitate pentru Unica. Deși a intrat în acest an cu multe planuri, lucrurile au stagnat. Este încrezătoare, însă, că în 2024 își va îndeplini rezoluțiile.

Iulia Pârlea ne-a spus că în noaptea dintre ani respectă anumite obiceiuri, pentru a-i merge bine în noul an. Vedeta Pro TV se asigură că are, de Revelion, neapărat în geantă scorțișoară.

Iulia Pârlea, despre anul 2023: „M-am lăsat așa prinsă de rutina de zi cu zi și nu știu când a trecut”

Cum a fost 2023 pentru tine? Cum ți-a mers în acest an?

Sincer, 2023 a fost un an ciudat aș putea să-i spun. Mi se pare că a fost un an de tranzit. În 2024 cu siguranță lucrurile vor fi mai bune.

Iulia Pârlea: “Nici casă nu mi-am luat, nici mașină“

Unde ai simțit că a fost un minus?

În tot. Parcă lucrurile au mers greu și oricum a trecut foarte repede. Nu prea s-a întâmplat nimic, m-am lăsat așa prinsă de rutina de zi cu zi și nu știu când a trecut. Aveam o grămadă de planuri. Dacă mă întrebai anul trecut pe vremea asta, aș fi spus că în 2023 vreau să fac o grămadă de lucruri. Nu s-a întâmplat nimic din ce mi-am propus. Nici casă nu mi-am luat, nici mașină, absolut nimic.

Din ce ai observat, îți merge mai bine în anii cu număr par?

Da, cu siguranță.

Povestește-ne puțin despre pasiunile tale. Ce hobby-uri ai?

Pasiunile mele cred că sunt foarte plictisitoare pentru lumea în care trăim. Tocmai pentru că am timp liber foarte puțin, atunci când îl am îmi place să stau acasă, îmi place să citesc, îmi place să ies cu prietenii la masă, să vorbim, să râdem.

Iulia Pârlea: “Eu la ciorbă mănânc brânză, pentru că așa am văzut în zona mea”

Arta culinară este un punct forte de-al tău?

Nu aș putea să spun că este un punct forte, dar mă pricep. Fac mâncare românească, de toate: sarmale, ciorbe. De sărbători, toți – pretenii, familia – așteaptă salata mea de boeuf, de exemplu. Eu tot timpul trebuie să fac salata de boeuf cât pentru 6 familii.

Ce tradiții sunt la voi?

Eu sunt din zona Dobrogei. La noi mâncarea e amestecată, noi venim din partea aceea: și turcii, și tătarii, și machedonii. De exemplu, le povesteam colegilor, zilele trecute, că eu la ciorbă mănânc brânză de oaie veche, pentru că așa am văzut acolo, în zona mea.

Iulia Pârlea se asigură că are de Revelion un baton de scorțișoară

Ai vreo superstiție în noaptea dintre ani?

Port roșu orice, oricât de mic. Am tot timpul bani la mine, în ultimii ani nu prea am mai avut bani cash, am avut cardul. Și mai nou am aflat o chestie cu scorțișoara, să am în geantă un baton de scorțișoară.

Ce semnificație are scorțișoara?



Abundență pe toate planurile, nu știu, că nu mi se pare că și-a făcut efectul așa uau. 2021 sau 2022 nu mai știu de când am început, dar nici rău nu mi-a fost, Doamne ferește! Mi-a fost bine.

