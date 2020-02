Este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar în tinerețe a făcut ravagii printre femei, fiind unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbizul autohton.

Dan Bittman (57 de ani), solistul vocal al celebrei formații Holograf are, pe lângă o carieră fulminantă, și o lista lungă cu nume de femei celebre și frumoase care i-au pus inima pe jar.

Este o fire galantă și iubește cu patimă și, chiar dacă a fost mereu înconjurat de vedete superbe care i s-au dăruit întru totul, femeia care i-a adus pe lume trei copii, compozitoarea și textiera Liliana Ștefan, va avea mereu un loc special în inima sa.

Despre femeile pe care le-a iubit de-a lungul timpului n-a vorbit niciodată foarte mult, din diplomație și din respectul pentru reprezentantele sexului frumos, dar chiar și așa, legăturile sale amoroase cu vedetele din România, fie ele cântărețe, actrițe sau prezentatoare de televiziune, sunt cunoscute de publicul larg.

Prima a fost Mihaela Rădulescu (50 de ani), frumoasa și celebra vedetă de televiziune născută în Piatra Neamț, care l-a fermecat pe Bittman cu senzualitatea ei debordantă și cu firea sa pasională. Cei doi au trăit, la începutul anilor ’90, o frumoasă și intensă poveste de amor.

„Pe Mihaela nu poate s-o ţină nimeni în frâu!„

“Ne-am sedus reciproc. A fost suficient să ne întâlnim o singură dată şi să ştim că ne vom mai întâlni şi vom fi împreună peste un timp. Nu ştiam. Ne-am văzut întâmplător la Festivalul Mamaia, primul de după revoluție. Iubitul ei de atunci, Dan Chişu, inventase pentru prima dată în România camera de oaspeţi, pentru VIP-uri. Toţi voiau să ajungă acolo. Şi la salonul VIP ne-am vazut. Eu aveam pe atunci o iubită, Simona. Îţi spun sincer, când am văzut-o pe Mihaela, dar şi ea pe mine, am avut sentimentul amândoi că ne-am spus că vom fi impreună, cândva. Dar tot așa, pasiune mare, scântei multe, două caractere puternice… Pe Mihaela nu poate s-o ţină nimeni în frâu. O foarte frumoasă povestea de dragoste, nimic de zis…”, a spus Dan Bittman, într-un interviu acordat publicaței OKmagazine.

Tot în ’90, a urmat o idilă cu Tania Budi (51 de ani), atunci, una dintre cele mai provocatoare și sexy prezențe feminine din showbiz-ul românesc. La Tania l-a atras frumusețea uluitoare și carcaterul său diametral opus față de al lui.

„Iubirea adevarată este rară„

“Eram doi copii nebuni, ne-am întâlnit pe stradă şi ne-am îndrăgostit din prima, dar cu năbădăi. O dragoste imposibilă! Era foarte frumoasă, blondă, cu ochii albaştri, şi aşa, uşor naivă, cum suntem toţi la vârsta respectivă. Mi-a plăcut şi ne-a plăcut să fim împreună. Câteodată găseşti exact opusul a ceea ce cauţi. Au fost atâtea cazuri în care, dintr-o dată, îţi apare cineva în faţa ochilor şi simţi că e Ea. D-aia spun, iubirea adevarată este rară”, a povestit Bittman, în cadrul aceluiași interviu.

Talentata actriță Alina Chivulescu (45 de ani) l-a fermecat pe Bittman, în 1995, cu frumusețea ei aparte. Se pare că între cei doi a fost dragoste la prima vedere, dar n-a durat mai mult de câteva luni.

Trei ani mai târziu, în 1998, cântărețului i-a căzut cu tronc superba Monica Bârlădeanu (41 de ani). Cei doi s-au plăcut de la prima vedere, însă flacăra dintre ei s-a stins tot atât de repede cum s-a și aprins.

Potrivit zvonurilor, la începutul anilor 2000, între diva Nadine (43 de ani) și Dan Bittman ar fi fost o aventură scurtă, dar foarte, foarte intensă. Firile lor mult prea explozive nu i-au lăsat să reziste o perioadă îndelungată de timp ca un cuplu.

A urmat o aventură fierbinte cu celebra vedetă de televiziune Alexandra Dinu (39 de ani). Tot la începutul anilor 2000, înainte să devină soția fotbalistului Adrian Mutu, Alexandra a trecut și ea prin brațele artistului.

Dan Bittman a fost amorezat și de cântăreața Roxana Blagu, fosta membră a trupei Trident. Se pare că între cei doi nu a fost decât o relație trecătoare.

În a doua jumătate a anilor 2000, la brațul lui dan Bittman se afișa Sorana, fosta componente a trupei A.S.I.A. Cei doi au fost, în acel moment, surprinși de paparazzi împreună, în timpul unei escapade amoroase la Costinești.

În ciuda multiplelor aventuri amoroase pe care le-a avut, marea iubire a artistului a fost compozitoarea și textiera Liliana Ștefan. Despre femeia vieții lui, cu care are și trei copii (Alex, Patrik și Marc) are numai cuvinte de laudă.

„Ea a ştiut să fie altfel”

“Dacă ar fi fost genul de femeie care să mă streseze în fiecare zi, să-mi spună vreau aia, vreau să fii cu mine, te vreau lângă mine, aşa cum se întâmplă de obicei, cred că nu făceam mai mult de cinci minute casă împreună. Dar uite că a ştiut să fie altfel şi eu am simţit întotdeauna să-i ofer fără ca ea să-mi ceară. Şi cred că ăsta e cel mai frumos lucru”, a spus Bittman.

Dar spiritul aventurier și pasional al Don Juanului Bittman nu poate fi stăvilit. Chiar în urmă cu câteva zile, artistul a decis să plece de acasă pentru a se muta cu Monica Odagiu, o tânără artistă, mai mică decât el cu 33 de ani, cu care a mai avut o relație în urmă cu doi ani.

Dan Bittman s-a născut pe 29 martie 1962 în București. Este cântăreț, compozitor, actor și prezentator de televiziune. Din 1985, este solistul vocal al formației rock Holograf, înființață în 1977.

