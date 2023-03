Adela Popescu a vorbit despre posibilitatea măririi familiei sale. Actrița și soțul ei, Radu Vâlcan, sunt părinții a trei băieți.

Mereu cu zâmbetul pe buze și o prezență constantă pe rețelele de socializare, Adela povestește deseori din aventurile pe care le trăiește zilnic, împreună cu familia sa. Deși până în prezent nu a arătat chipul copiilor ei în spațiul public, actrița nu se sfiește să vorbească despre ei și despre activitățile lor.

Adela Popescu, despre posibilitatea unui al patrulea copil

Sunt niște părinți moderni și par să se fi născut pentru a avea o familie mare, iar Adela Popescu a mărturisit că a vorbit cu Radu Vâlcan despre posibilitatea de a-și mări familia cu încă un membru.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, „Nu, nu, uită discuția asta””, a povestit Adela în podcastul Oanei Andoni.

Actrița a explicat și de ce preferă să se oprească la trei copii.

„De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor. Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală. Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a precizat Adela Popescu.

Despre vacanțele cu copiii

La începutul acestui an, Adela Popescu a dat dovadă de curaj când a plecat cu cei trei copii în Thailanda, unde se afla deja Radu Vâlcan. Recunoaște, totuși, că a avut parte de ajutor pe drum.

„De exemplu, acum când am plecat, eu eram trilulilu. Radu era deja acolo și am zis, vin eu cu copiii și acolo tu o să fii, mă ajuți. Noroc că am avut un moment de luciditate și am zis: unde să plec eu cu trei copii mici, cu avionul? Și atunci am apelat la bonă și am zis: trebuie să vii cu noi în vacanță, să ne ajuți. În principal, pe ea am luat-o pentru zbor. Nerealizând că acolo vor fi foarte multe momente când ea ne va ajuta”, a dezvăluit Adela Popescu.

„Pentru că noi am putut să mergem la elefanți, să mergem cu pluta pe nu știu ce râu, am putut să mergem în piața de noapte, când la ora aceea copilul mic doarme. Pe ora lui de somn, cineva trebuie să stea lângă el. Și trebuie să rămână. Copilul e fericit dacă are rutină”, a subliniat actrița.

Adela Popescu, un copil plin de încredere și cu visuri mari

Întrebată de Oana Andoni cum era Adela Popescu în copilărie și care era visul ei, actrița a răspuns rapid: „La scene mari”.

„Eu de mică am știut că vreau să fac asta. Mi-a fost foarte clar, alor mei le-a fost foarte clar. Desigur că am trecut prin etapa în care am vrut să mă fac medic, dar era așa o glumă. La mine a fost foarte clar ce vreau să fac, s-a simțit de la început. Organizam copiii, scene, spectacole, bilete vândute. Îi căram pe ai mei pe la toate festivalurile din țară”, a povestit Adela Popescu.

De asemenea, soția lui Radu Vâlcan a dezvăluit că ajunsese să umble pe la ușile unor vedete pentru a se face remarcată în industria de divertisment.

„Descoperisem niște adrese ale unor vedete. Pe la ușa lor eram. Singură mă duceam. Mama rușinată, eu nu, că vreau să mă audă cum cânt. Eu aveam impresia despre mine că eu, dacă o să mă audă Mihai Constantinescu cum cânt, o să leșine. (Încrederea) a fost totul la mine”, a afirmat Adela.

Deși spune că avea talent, cea care a ajutat-o foarte mult a fost încrederea în forțele proprii.

„Am avut o voce bună, dar nu ceva ieșit din comun, frumușică eram, dar nu ceva ieșit din comun. Deșteaptă eram, dar nu ceva ieșit din comun. Drive-ul meu a fost dintr-o încredere pe care ai mei mi-au transmis-o. Maică-mea, când se uita la mine când cântam, îi lăcrima ochișorul. Eu știam că dacă mă duc în fața unui artist și o să deschid gura, o să zică: măi fată, dar tu unde ai stat ascunsă?”, a mai spus Adela Popescu.

