Irisha, de urgență la spital: „Putea fi o lovitură fatală”. Cum se simte artista

Irisha a ajuns de urgență la spital după ce s-a lovit foarte tare cu capul de un scaun și a început să sângereze. Acum se află în afara oricărui pericol, dar trebuie să urmeze un tratament îndelungat pentru a se recupera total.

Fosta concurentă Survivor România a povestit în mediul online cum s-a petrecut totul și cum a fost la un pas de tragedie. Aceasta s-a lovit cu capul de colțul unui scaun, în zona creierului mic. În momentul în care a văzut că sângerea foarte tare, Irisha a chemat salvarea.

Irisha a ajuns de urgență la spital

Artista a fost la un pas de moarte după ce s-a împiedicat și s-a lovit la cap în colțul unui scaun de lemn. Totul s-a întâmplat în locuința Irishei. Inițial, ea nu a realizat cât de gravă este situația, însă din cauza sângerării a fost nevoită să cheme salvarea pentru a o duce la spital.

Aceasta a mărturisit că a suferit și un atac de panică în acel moment, însă a reușit să treacă cu bine peste el.

„-Ați fost foarte norocoasă”- zise domnul doctor! Așa simt și eu. În urmă cu câteva zile credeam că sunt invincibilă și atotputernică când Dumnezeu, viața, universul, mi-a dat o lecție uriașă. Ridicându-mă de pe canapea și pornind spre Bucătărie, m-am împiedicat de covor și am căzut cu capul de marginea unui scaun din lemn dur și destul de ascuțit, în zona creierului mic”, a scris Irisha pe Instagram.

„Am zis că e doar o lovitură și o să fie bine. Verificând rana mi-am dat seama că mâna îmi e plină de sânge. În acel moment am realizat că este mult mai grav. Nu știam cum arată un atac de panică, până în acel moment, până l-am trăit pe propria piele, din păcate. Am chemat Smurd-ul și de acolo au început investigațiile, CT, RMN și nenumărate vizite la doctor, având dureri mari și capul amortit până în prezent. Am reușit într-un final să localizăm problema care vine la pachet cu un tratament de câteva luni și cu multe restricții, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat a doua șansă. Vorba domnului doctor: “-5 cm mai la dreapta, te loveai de colțul scaunului și putea fi o lovitură fatală”. Plâng și râd în același timp”, a povestit artista.

Artista le-a transmis un mesaj fanilor

Irisha a vrut să le transmită mulțumiri fanilor ei din mediul online care s-au arătat îngrijorați pentru starea ei de sănătate.

„Valul de iubire, empatie și bunătate care vine de la voi de când v-ați dat seama că ceva nu este în regulă, m-a emoționat de-a dreptul și nu-mi ajung cuvinte să vă mulțumesc. Mă înclin în fața voastră și mă rog ca Dumnezeu să vă aibă în grija lui mereu. Zilele acestea am realizat că viața este o călătorie scurtă și se poate sfârși în orice moment, asa că învățați din lecția pe care am trăit-o eu și fiți fericiți și împliniți pentru tot ce aveți și sunteți. Vă iubesc, mulțumesc și respect enorm – familia mea minunată de pe online! Stay safe, lots of love”, este mesajul pe care Irisha l-a transmis internauților.

Irisha, pe numele ei adevărat Irina Ceban, are 35 de ani, este originară din Republica Moldova și a devenit cunoscută publicului larg după participarea în emisiunea Survivor România. Aceasta este artistă, vedetă de televiziune și model.

