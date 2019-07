Irina Shayk nu mai vrea să audă de bărbați

View this post on Instagram

Irina y Adriana, Adriana e Irina. Dos mujeres poderosas. Dos modelos en constante reinvención que encabezan nuestra nueva portada, fotografiadas por Luigi&Iango. Visten prendas negras y evocan a las amazonas de los setenta y los ochenta. Y, juntas, presentan un número dedicado a los grandes nombres de la industria y alrededores, en el que pasado, presente y futuro se dan la mano. Nuestro cóctel de verano es este y se sirve bien frío. #VogueAgosto 💫 • Vogue agosto sale a la venta el 19 de julio • {Irina Shayk y Adriana Lima, con vestido y blusa, ambos de @blumarine.} ▪️Fotografía: @luigiandiango ▪️Modelos: @irinashayk (The Lyons NY) y @adrianalima ▪️Estilismo: @juancebrian