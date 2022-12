Ion Țiriac Jr, criticat după ce s-a pozat alături de copii în vacanța din Dubai. Reacția Ilenei Lazariuc: „În locul tău mi-ar fi rușine”

Ion Țiriac Jr, fiul cel mare al fostului tenismen Ion Țiriac, a mers într-o vacanță în Dubai, însoțit de cei doi băieți ai săi, pe care îi are din căsătoria cu Ileana Lazariuc.

Ion Țiriac Jr. a imortalizat momentul și a postat fotografia pe internet. Extrem de mândru de copiii lui, fiul lui Ion Țiriac a însoțit imaginea și de un scurt mesaj

Critici după ce Ion Țiriac Jr s-a fotografiat alături de cei doi băieți

În camera hotelului în care au fost cazați, cu un brad de Crăciun în spate și îmbrăcați elegant, cei trei s-au fotografiat, iar apoi Țiriac Jr. a încărcat poza pe profilul de Instagram.

”Ok, aici e poza de Crăciun, a trebuit să o fac, și știi ce, fac copii destul de grozavi”, a scris fiul lui Ion Țiriac în descrierea fotografiei.

Unul dintre comentariile lăsate de un utilizator a stârnit însă reacții atât din partea fiului fostului tenismen, cât și un răspuns din partea mamei celor doi băieți, Ileana Lazariuc.

„Ciudații ăștia sunt copiii tăi?”, a scris în comentarii un utilizator. Răspunsurile nu au încetat să apară, iar Ion Țiriac Jr. a venit cu o replică pentru cea care a comentat.

Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr, răspuns pentru cei care le-au jignit copiii

„Îmi pare rău pentru suferința ta și că se traduce în atâta venin nejustificat…îți doresc tot binele din lume și Dumnezeu să te păzească!”, a replicat Ion Țiriac Jr. la comentariul celei care i-au criticat băieții.

Nici mama celor doi copii, Ileana Lazariuc nu s-a putut abține și a venit și ea cu un răspuns pentru cea care i-a numit copiii „ciudați”.

„Atat venin să ai să comentezi despre niște copii, în locul tău mi-ar fi rușine să mă uit în oglindă”, a scris Ileana Lazariuc.

Printre alte comentarii, Ion Țiriac Jr. a fost întrebat „Cu Everest cum a rămas?”, comentariul făcând trimitere la vacanța pe care acesta a petrecut-o în Himalaya, alături de Sorana Cîrstea, luna trecută. ”Am mers am urcat am cucerit și am leșinat și am fost evacuat”, a comentat fiul fostului tenismen.

Ion Țiriac Jr. și-a dus copiii în vacanță în Dubai. Au fost cazați într-un hotel de lux, unde o noapte de cazare ajunge, potrivit site-urilor de booking, la peste 1200 de euro pe noapte.

Povestea de iubire dintre Țiriac Junior și Ileana Lazariuc

Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr. au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc.

Relația lor a început în anul 2002, însă au preferat să-și trăiască iubirea departe de ochii oamenilor. În anul 2008, după 6 ani de conviețuire, cei doi și-au oficializat relația, când a venit pe lume primul lor copil Alexandru. Au avut apoi un al doilea copil, Nicholas în 2009.

Ileana și Țiriac Jr. s-au căsătorit și o vreme au locuit la Paris. În anul 2019, relația lor s-a finalizat, fără ca nimeni să se aștepte. De atunci, Țiriac Jr. formează un cuplu cu jucătoarea de tenis Sorana Cârstea.