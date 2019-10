Ioana Simion explică motivele pentru care s-a mutat din casa soțului său, Ilie Năstase

Ilie Năstase, în vârstă de 73 de ani, și Ioana Simion, 43 de ani, s-au căsătorit în urmă cu jumătate de an și deja s-au separat, Ilie rămânând să locuiască în vila sa din Primăverii, iar Ioana Năstase mutându-se cu chirie într-un aparatment din zona Pipera. Partenera de viață a lui Ilie Năstase a explicat că a fost decizia ei această separare și a dezvăluit care au fost motivele: ”Nu, nu m-am despărţit de Ilie dar, da, am plecat din acea casă. Să nu fiu înţeleasă greşit, casa e foarte frumoasă, însă nu suport ideea de a sta în acelaşi loc unde Ilie a stat cu toate cele patru neveste.

De fiecare dată când mergeam acolo, simţeam nişte energii negative, eram mereu agitată, nu aveam linişte şi parcă într-o stare conflictuală permanentă. I-am spus şi lui Ilie lucrul acesta şi chiar înainte de cununia civilă am discutat că cel mai bine pentru noi ar fi să locuim în altă parte. Pentru că oriunde eram ok, numai în casa aceea nu. Parcă era ceva negativ acolo. Mi-a spus că e de acord, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru. Motiv pentru care am făcut eu demersurile şi mi-am găsit ceva cu chirie. Ilie vine aici, stăm împreună şi mă simt mult mai liniştită”, – a spus Ioana Simion pentru click.ro.

Ilie Năstase și Ioana Simion trebuiau să facă cununia religioasă în luna august a acestui an, însă cei doi au amânat mult așteptatul eveniment.

Sursă foto: Facebook

