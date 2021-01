Timp de 2 săptămâni, Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Actorul a suferit o pneumonie severă. Pentru Antena Stars, fiica lui Ioana (33 de ani) a dezvăluit care este starea sa de sănătate acum.

Ioana Dichiseanu, noi detalii despre starea de sănătate a lui Ion Dichiseanu

„Este bine. Este sub o supraveghere medicală pentru că este necesară, având în vedere episoadele prin care a trecut, și totul este spre binele lui”, a spus fiica lui Ion Dichiseanu pentru Antena Stars.

La începutul anului, Ioana a dezvăluit și cum a contractat actorul infecția respiratorie. „N-a fost vorba despre o infecție cu noul coronavirus. A fost o infecție la plămâni cauzată de o intervenție, o bronhoscopie.

Acum sper să nu se supere pe mine, dar e bine să lămuresc niște lucruri. A fost acel bronhoscop infectat. La fix 10 zile s-a declanșat această pneumonie severă bilaterală. Slavă Domnului că este bine în acest moment. (…)

Eu eram ne-om. Asta i-am și spus în momentul în care am vorbit cu el la telefon. I-am spus că trebuie să se facă bine pentru că altfel tot universul meu se prăbușește. (…)

El este un luptător. Are voință și iubește viața. De pe 18 decembrie până pe 4 ianuarie a fost internat. Medicii nu se așteptau să aibă o asemenea recuperare”, a declarat Ioana pentru Vorbește Lumea.

„Între mine și tata este o relație specială de prietenie. Suntem câte o jumătate de inimioară, bucățică din el sunt. Dar amândoi [mama și tata] sunt pentru mine sfătuitori.

Mă consider binecuvântată de Dumnezeu pentru relația pe care o am cu părinții, mai ales pentru profunzimea relației pe care o am cu tata. De multe ori, chiar dacă nu spun ceva, el înțelege de ce am nevoie și ce simt și e valabil și invers.

Asta pentru că petrecem foarte mult timp unul lângă celălalt. Ne bucurăm de momentele frumoase împreună. Timpul trece foarte repede atunci când ești lângă oamenii pe care îi iubești”, a mai adăugat Ioana Dichiseanu în emisiunea Star Matinal, relatează Spynews.

