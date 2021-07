Exclusiv! INNA a recunoscut, vrea să fie mamă: „Îmi doresc copii”

Are 34 de ani și o energie de invidiat! INNA este o femeie care știe ce își dorește, o artistă neobosită și o parteneră de viață de vis. În 2021 are tot felul de proiecte de care se ocupă, de la colaborări cu Flo-Rida și Timmy Trumpet pe plan muzical, la rolul de detectiv în cadrul emisiunii „Masked Singer România” de la Pro TV.

Iar când nu muncește, petrece timp cu familia și prietenii sau dă o fugă prin lume împreună cu iubitul ei, Deliric, un celebru rapper și om de afaceri. În 2020, ea a recunoscut că are o relație cu el, dar detaliile vieții lor de cuplu a preferat să le păstreze de regulă departe de ochii lumii.

În cel mai nou număr al revistei Unica, pe a cărei copertă și apare, INNA ne-a povestit însă mai multe despre viața lor de cuplu – de la ce îi leagă și până la aspirațiile ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Suntem amândoi artiști, împărtășim iubirea pentru muzică, bucuria de a fi pe scenă și de a ne exprima prin muzică”, a povestit ea despre relația pe care o are cu Deliric. „Avem multe lucruri în comun, dar, de exemplu, unul dintre lucrurile esențiale este că ne place amândurora să călătorim și de fiecare dată când avem timp liber, căutăm noi destinații spre care să ne îndreptăm”.

În urmă cu un an, înainte ca relația ei cu Deliric să iasă la iveală, INNA ne spunea într-un alt interviu că își dorește ca într-o bună zi să devină mamă. Când am întrebat-o ce părere mai are acum despre acest lucru, răspunsul ei a fost unul clar: „M-aș bucura, bineînțeles. După cum spuneam, îmi doresc copii și cu siguranță vor veni atunci când este momentul potrivit”.

Descoperă interviul integral în ediția de august a revistei Unica. Revista Unica se găsește din 22 iulie la punctele stradale de difuzare a presei, în lanțurile Metro și în rețeaua Inmedio.