Roxen: „M-am născut fată, dar mă consider băiat”

Roxen, cântăreața care a reprezentat România la Eurovision 2021, a făcut o mărturisire șocantă. Pe TikTok, artista a mărturisit că încă de mică simte că este un băiat în trup de fată.

„Eu de mică eram ca un băiat, mă jucam doar jocuri de băieți, stăteam doar cu băieții, mă cățăram în copaci. Nu-mi plăceau păpușile. Eram total de partea opusă a unei fete”, a spus Roxen, pe numele său real Larisa Roxana Giurgiu.

„De când eram foarte mică simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine. Sau orele pierdute în mall. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, a spus artista în vârstă de 21 de ani pe contul său de TikTok.

Aceasta le-a mai mărturisit fanilor săi că după ce a consultat un astrolog a aflat că în viața anterioară chiar a fost băiat. În plus, aceasta a povestit că mama ei, atunci când a aflat că este însărcinată, și-a dorit foarte mult fată. Cum la ecografie a aflat că poartă în pântece un băiat, s-a rugat foarte mult să devină mamă de fată.

Roxen este de părere că rugăciunile mamei sale și-au pus amprenta și că ea a rămas, de fapt, tot băiat, însă într-un corp de fată.

De asemenea, când un fan i-a sugerat că este de fapt o persoană non-binară, adică nu exclusiv este nici femeie, nici bărbat, cântăreața a spus: „Exact, acesta este cuvântul.”

Roxen: „Sufăr de depresie de la 6 ani”

Acestea nu sunt singurele declarații controversate ale tinerei. Anul trecut, ea a mărturisit că suferă de depresie de la șase ani și că viața ei a fost un roller coaster.

“Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi.

Cine are anxietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a spus artista, potrivit Libertatea.ro.