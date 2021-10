În ce relații au rămas Codin Maticiuc și Gina Pistol

Codin Maticiuc (41 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au format un cuplu timp de aproximativ 9 luni, în anul 2005. Recent, actorul a spus în ce relații au rămas el și prezentatoare TV. Gina formează de 5 ani un cuplu cu Smiley (38 de ani), alături de care are o fiică, Josephine Ana, născută pe 9 martie 2021.

Și Codin formează de mai mulți ani un cuplu cu actrița Ana Pandeli, alături de care are o fiică, Smaranda, în vârstă de 2 ani. Ana mai are un fiu, Dan, dintr-o fostă relație. Codin și Ana sunt discreți în privința relației lor. „Iubita mea este o persoană discretă și nu apreciază genul ăsta de «atenție», iar eu respect asta”, spunea Codin în aprilie 2021, pentru revista VIVA!.

„Nu înseamnă că ea nu este «deschisă», ci că are un bun-simț care o face să nu își dorească genul ăsta de reflectoare ațintite asupra ei doar pentru că îmi este alături”, a mai spus atunci. „Iubita mea e actriță, în sensul că a făcut aceleași cursuri ca și mine, eu am îndrumat-o, însă nu a jucat până acum. Să vedem ce va face, ea merge la castinguri, vrea să joace”, a mai declarat Codin Maticiuc în iulie 2021, în exclusivitate pentru Click!.

Recent, pentru Playtech, actorul a spus în ce relații a rămas cu fostele iubite, printre care s-au numărat fostele prezentatoare TV Rodica Miron și Raluca Lăzăruț, asistenta TV și dansatoarea Flavia Mihășan și solista Anna Lesko.

„Am rămas prieten cu toate. Mai mult, sunt foarte bun prieten și cu Smiley, care este combinat acum cu Gina. Dar, păstrez legătura și cu Anna Lesko. Mi se par niște oameni extraordinari, iar senzația e reciprocă”, a declarat Codin, în exclusivitate pentru redacția Impact-Playtech.

Invitată recent în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Gina a vorbit despre imaginea ei din presă, dar și despre fostele relații.

„În relații, când simțeam că ceva nu e ok, că nu mai sunt împlinită ca om, nu mai stăteam. Plecam, iar oamenii ziceau: «Săraca Gina, a lăsat-o». De cele mai multe ori, eu am plecat, pentru că nu eram bine. Niciodată nu am fost lăsată. Nu ai cum să lași un om ca mine, lăsând modestia de o parte. Eu sunt și mamă, și iubită, și partener.

Eu întotdeauna eram femeia părăsită, în toate poveștile mele de iubire. Din toate relațiile ieșeam părăsită. «Săraca Gina n-are noroc în dragoste.» Ieșeam șifonată fără nicio vină și că «Gina Pistol vânează băieți cu bani». Cu ce am rămas de pe urma lor? Cu vacanțe”, a povestit prezentatoarea TV.

