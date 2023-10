Imagine cu Anamaria Prodan, proiectată pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Cât costă o astfel de proiecție / Video

Anamaria Prodan a proiectat o imagine cu ea pe cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai. Impresara se numără printre puținii români care au investit într-o astfel de apariție. Difuzarea de mesaje și fotografii pe celebrul zgârie nori din Emiratele Arabe este o practică din ce în ce mai populară în rândul vedetelor.

Burj Khalifa este una dintre cele mai fotografiate clădiri din lume. Zilnic, milioane de turiști îl admiră. Pe 10 octombrie, Anamaria Prodan a postat pe Instagram un videoclip cu momentul în care o fotografie cu ea era proiectată pe cea mai înaltă clădire din lume. Până acum, postarea are peste 1400 de aprecieri.

O imagine cu Anamaria Prodan a fost proiectată pe cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai

Anamaria Prodan a proiectat o fotografie cu ea din primăvara anului 2022, de la EXPO Dubai, prima Expoziție Mondială organizată în Orientul Mijlociu. În cadrul evenimentului, 192 de țări au prezentat lumii contribuția proprie la crearea unui loc mai bun pentru generațiile viitoare.

Ceremonia de deschidere, de la Al Wasl Plaza, i-a avut pe afiș pe tenorul italian Andrea Bocelli și pe pianistul chinez Lang Lang. Ceremonia de închidere a fost reprezentată de „The Grand Ball of Princes and Princesses”, organizat la Al Habtoor Palace Dubai. La eveniment a participat și Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan ar fi primit inelul de logodnă

Din informațiile disponibile în mediul online, costul difuzării de mesaje sau imagini pe Burj Khalifa poate ajunge până la aproximativ 68.000 de euro pentru o reclamă de trei minute. În weekend, costul poate ajunge și la 100.000 de euro. Potrivit Click!, momentul ar fi fost un cadou de la iubitul impresarei, care i-ar fi oferit, cu această ocazie, și inelul de logodnă.

„Anamaria trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste a vieții. Călătorește între Romania și Dubai non-stop. Nu vrea să mai știe, însă, nimeni viața ei. A primit și inelul cu această ocazie”, au dezvăluit surse din apropierea impresarei, pentru Click!.

Anamaria Prodan ocupă locul 141 în Top 300 cei mai bogați români

Zilele trecute, Anamaria Prodan anunța în mediul online că, alături de o „echipă de vis” și sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Șeicul Hamdan Bin Khalifa Bin Hamdan Al Nahyan, a înființat o organizație care va transforma interesele locale în interese globale. Romanian Business Council este o organizație non-profit care are rolul de a crea o autostradă între mediul de afaceri din Europa și cel din Orientul Mijlociu.

Anamaria Prodan este una dintre cele mai bogate femei din România, cu o avere estimată la între 40 și 60 de milioane de euro. Impresara ocupă locul 141 în Top 300 cei mai bogați români, clasament realizat de revista Capital.

„Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Am afaceri în mai multe domenii. Am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede. Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea. Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârte în domenii precum televiziunea, dar și în cryptomonedele. Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea. E fix în domeniul ei, se și pricepe. A lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik.

Foto: Instagram