Horia Brenciu se poate declara împlinit din toate punctele de vedere. Artistul are o carieră strălucită, este un soț și un tată fericit și împlinit. Horia Brenciu are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, Alice, a treia este o fetiţă care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, un băieţel, a fost înfiat: „Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui.

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, ”Nu-l avortează, îl vrem noi! Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, – a dezvăluit Horia Brenciu la la finalul lunii decembrie 2019, în emisiunea ”Profesioniştii”, prezentată de Eugenia Vodă la TVR1.

