Henry Cavill și-a „salvat” nepotul la școală. Nimeni nu l-a crezut pe copil când a zis că unchiul lui e supererou

Henry Cavill nu este supererou doar în filme, ci și în viața reală. El și-a „salvat” nepotul în momentul în care nimeni de la școală nu l-a crezut când a spus că unchiul lui este Superman.

Micul Thomas a avut o zi la școală în care a trebuit să vorbească despre familia lui. Când a venit rândul lui, băiatul a spus că unchiul lui este Superman. Însă acesta nu a fost crezut, nici măcar de învățătoare.

„Thomas, nu mințim la școală”, i-a spus învățătoarea.

Însă copilul a rămas pe poziții, insistând că unchiul său chiar este Superman.

„Unchiul meu este Superman. Jur. Promit”, a continuat Thomas.

Învățătoarea s-a supărat atât de tare pe băiat, încât a luta-o deoparte pe mama acestuia, cumnata lui Henry Cavill, atunci când l-a luat pe micuț de la școală.

Henry Cavill în rolul lui Superman

În timp ce învățătoarea îi povestea cele întâmplate, ea a subliniat faptul că „nu încurajează copiii să mintă la școală”, a povestit Cavill în cadrul unei emisiuni.

Atunci, cumnata actorului a spus: „Îmi pare rău să vă spun asta, dar este adevărat”.

Pentru a le demonstra tuturor că fiul ei nu minte, femeia l-a rugat pe Henry Cavill să îl ajute. Astfel, celebrul actor l-a însoțit pe Thomas la școală, purtând tricoul de Superman și confirmând povestea nepotului său.

Henry Cavill a jucat rolul lui Superman în filmele „Man of steel” (2013) și „Batman vs. Superman” (2016). De curând, el a anunțat că urmează să îmbrace din nou costumul celebrului supererou, în cel mai nou film ”Man of steel 2”.

Sursă foto: Profimedia