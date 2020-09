Giulia Anghelescu (35 de ani) și Vlad Huidu formează un cuplu de aproximativ 15 ani și sunt părinții a doi copii, un fiu și o fiică, Mikael și Antonia.

Giulia Anghelescu nu-și va duce copiii la școală. „Ne-am gândit să alegem ce ar fi cel mai bine pentru starea lor emoțională”

Recent, perechea a dezvăluit că a luat decizia de a nu-și trimite copiii la școală în primul semestru. Pentru Vorbește Lumea, artista a dezvăluit motivele din spatele acestei hotărâri:

„În primul rând, toate incertitudinile astea legate de toate regulile pe care le au de respectat cei mici. Cred că noi ne-am gândit să alegem ce ar fi cel mai bine pentru starea lor emoțională, psihică, la început de an.

În egală măsură (a contat) și faptul că tatăl meu stă cu noi și este într-o grupă de risc. Asta ne-a făcut să ne dorim ca măcar primul semestru să rămână copiii acasă. E adevărat că ne dorim foarte mult să revină la școală.

Nu sunt toți copiii prezenți face to face în clasă și lucrul ăsta ne-a dat așa un pic curaj pentru că am avut foarte multe emoții legate de începerea noului an școlar. În sensul că e destul de greu să accepți o astfel de provocare.

Dar repet, ne gândim să revenim cât de curând la școală și la grădiniță deși ne place cumva această variantă de homeschooling”.

În continuare, Giulia a detaliat viața sa acasă cu cei mici, vorbind de asemenea despre cum își dorește să-și protejeze tatăl:

„Da, tata e cu noi în casă. Are diabet și tot ce am făcut de când a pornit această nebunie cu pandemia a fost în așa fel încât să-l protejăm cât mai mult posibil. (…)

Eu stau acasă cu cei mici. Mi-am asumat faptul că în această perioadă voi sta cu ei și îi voi ajuta cât mai mult la partea asta de cursuri online. Vlad în schimb muncește. Și eu muncesc, dar eu muncesc mai de pe lângă casă.”

Cum decurg zilele Giuliei acasă cu cei mici?

„Facem totul împreună. Pentru mine este o provocare foarte mare, dar extrem de frumoasă.

Dacă la început mă gândeam cum o să fac față, cum o să reușesc să stau cu ei și să muncesc, uite că am primit această provocare cu brațele deschise.

Îmi fac programul în funcție de programul lor de la școală și nu numai. Și sunt absolut convinsă că ne vom descurca”, a mai spus Giulia, pentru Vorbește Lumea.

Foto: Instagram

