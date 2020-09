Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc. Cei doi și-au ales deja nașii de cununie

Cleopatra Stratan (17 ani) și Edward Sanda (22 ani) formează de câteva luni bune unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt tineri, frumoși, talentați, au pasiuni comune și se bucură din plin de frumoasa poveste de dragoste care li se întâmplă acum.

Chiar dacă sunt tineri, cei doi se gândesc deja la căsătorie și și-au și ales părinții spirituali. Este vorba despre celerbul comedian Dan Badea și actual sa soție, Mădălina. Dan Badea a fost recent la lansarea noului album al lui Edward Sanda și a făcut un Instastory din care reiese că el și soția sa îi vor cununa pe tinerii artiști.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda a-au întâlnit prima dată în vara anului 2014, la Caracal, acolo unde solista hitului „Ghiță” susținea un concert. Edward, care a cântat atunci în deschiderea concertului Cleopatrei, a fost acaparat pe loc de frumoasa artistă: „Eu am cântat în deschiderea concertului ei. Dar nu am știut decât când am ajuns acolo. Am și făcut o poză împreună atunci.”

Patru ani mai târziu, în 2018, destinul i-a reunit în studioul de îregistrări unde Cleopatra pregătea piesa”Te las cu inima!”.

„Am crezut că și el e în vizită, nu că lucrează acolo. Atunci am mai stat puțin de vorbă. La finalul lui 2018 am și colaborat pentru melodia „Cozonac”. Ne-am văzut mai des când ne aflam în promovare cu piesa și am fost invitați la mai multe televiziuni,” a dezvăluit cântăreaţa, potrivit impact.ro.

De la începutul acestui an, cei doi și-au făcut publică relația: „A fost dragoste la prima vedere. Edward m-a cucerit cu modul în care se uită la mine. Mă face să mă simt artistă, este genul de bărbat care te face să străluceşti”, povestea Cleopatra Stratan, într-un interviu mai vechi.

