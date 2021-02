Gina Pistol va naște în curând și are emoții mai mari ca niciodată. Prin ce trece vedeta acum

Mai este foarte puțin și Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinți pentru prima oară. Gina urmează să nască în aproximativ două săptămâni și s-a declarat mai emoționată ca niciodată pentru marele eveniment.

Vedeta a mărturisit în mediul online că așteaptă cu nerăbdare să-și țină fetița în brațe și că se simte copleșită de tot ceea ce i se întâmplă. Gina spune că abia acum realizează cu adevărat că va aduce pe lume un copilaș și a început să-și pună întrebări cu privire la ce fel de mămică va fi.

„Am primit foarte multe mesaje de la voi și mă întrebați dacă sunt bine. Vă mulțumesc mult. Nu știu, am avut așa o stare… nu știu ce a fost cu mine, nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri, de fapt, pentru că mai am puțin… nu săptămâna care vine, cealalată mai este. Și abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Asta după discuția avută cu anestezistul. Și mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare, dacă… dacă… Dar cred că toate femeile au trecut prin așa ceva. Mai am puțin. Abia aștept. Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”, a spus Gina, într-un InstaStory.

Smiley s-a declarat și el extrem de fericit și este nerăbdător să-și țină copilul în brațe. Mai mult, artistul a vorbit, pentru prima oară, și despre o posibilă căsătorie între el și Gina. În podcastul realizat de Damian Drăghici, Smiley a spus că gândul de a-și lega, în mod ofical, destinul cu cel al Ginei Pistol nu îi este nicidecum străin.

Gina și Smiley formează sunt împreună de ani buni, însă abia la finalul anului 2019 și-au confirmat relația: „Este o relație normală. O relație între doi oameni maturi care, în primul rând, se cunosc pe ei. (…) Suntem doi oameni care sunt ei. Sunt sinceri. Și care se iubesc”, mărturisea Gina la momentul respectiv. În toamna anului 2020, Gina și Smiley au anunțat public că așteaptă un copil.

