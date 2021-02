Gina Pistol și Smiley, vizită la ecograf: „Așteptăm vești bune!”. Ce s-a întâmplat la cabinetul medical

Pentru Gina Pistol (40 ani), momentul aducerii pe lume a primului ei copil se apropie cu pași repezi. Gina și Smiley (37 ani) sunt în culmea fericirii că vor deveni părinți pentru prima dată, iar de curând, au mers la medic pentru a vedea ce face micuța în burtica prezentatoarei emisiunii „Chefi la cuție”.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

Cei doi sunt mereu activi în mediul online, așadar au decis să facă public momentul în o vor vedea pe fetița lor la ecograf.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

„Așteptăm să primim vești bune, să intrăm la ecograf, de fapt, doar Gina intră că eu stau și aștept în continuare”, a spus Smiley într-o postare pe Instagram.

Nimic surprinzător până acum, doar că medicul ginecolog nu a putut obține o imagine clară cu fătul deoarece fetița își acoperea capul cu o mână. Așadar, fanii nu au putut vedea o primă imagine elocventă cu fiica Ginei Pistol și a lui Smiely.

Gina spune că nu e prima data când cea mica nu vrea să se lase văzută.

„Încercăm să o prindem și nu putem. Cum să nu stea? Aștept de 2-3 săptămâni să o văd și nu mi-a arătat nimic, doar degetele. Iubitule, dacă fiica ta o să semene cu mine, așa agitată, ai încurcat-o!„, a spus vedeta, în spirit de glumă, după care cântărețul i-a dat, fără să stea pe gânduri, replica: „Mi-am făcut antrenamentul!”

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, darabia la finalul anului 2019 și-au confirmat relația: „Este o relație normală. O relație între doi oameni maturi care, în primul rând, se cunosc pe ei. (…) Suntem doi oameni care sunt ei. Sunt sinceri. Și care se iubesc”, mărturisea Gina atunci. În toamna anului 2020, Gina și Smiley au anunțat public că așteaptă un copil.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, scria prezentatoarea la momentul respectiv, într-o postare, pe contul personal de Instagram.

Foto – Facebook/Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro