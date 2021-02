Gina Pistol, pregătiri intense pentru naștere. Cum arată camera fetiței

În aproximativ o lună, Gina Pistol va aduce pe lume primul ei copil. Vedeta are mari emoții pentru momentul în care își va vedea pentru prima oară fetița și, momentan, se află în pregătiri intense pentru a pune la punct tot ceea ce ține de aranjarea camerei micuței.

Gina Pistol este foarte entuziasmată și mândră de cum a început să prindă contur camera copilului. Vedeta a postat în mediul online primele imagini cu încăperea în care va sta fetița ei și a lui Smiley. Prezentatoarea de televiziune a ales albul pentru mobila copilului și un tapet cu imprimeu discret, dar elegant, pentru pereți.

„Încet, încet prinde contur camera. Sunt atât de fericită că termin! Mai avem, cred că 20% din treabă: făcut curatul în casă, așezatul lucrurilor la locul lor, de spălat hăinuțele fetiței, mai am de semnat contractul cu banca de celule, cu spitalul privat unde o să nasc, mai trebuie să merg al ecografie… Vai, vai ce picioare îmi dă (n.r. – copilul în burtică). Mai sunt analizele… Mă apucă emoțiile. Abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Pe cuvânt! Am și un pic de panică… nu știu dacă am timp să le termin pe toate până nasc. Wow, cât de repede trece timpul! Incredibil”, a spus vedeta într-un InstaStory.

Foto – Facebook/Instagram

