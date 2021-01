Recent, în mediul online, Gina Pistol (40 de ani) a dezvăluit ce meniu respectă în ultimul trimestru de sarcină. Momentan, prezentatoarea TV renovează întreg apartamentul înainte de a naște.

A cumpărat o nouă canapea, tapet nou, un nou mobilier de bucătărie, etc. În luna martie a anului acesta, Gina și artistul Smiley (37 de ani), pe numele său real Andrei Maria, urmează să devină părinții unei fiice.

Ce meniu are Gina Pistol în ultimul trimestru de sarcină?

„Eu nu o să am bucătărie timp de două săptămâni și n-aveam ce să mănânc [dacă nu-mi făceam abonament]. Plus că îmi este foarte greu, în perioada asta, să ies o dată la două zile să fac cumpărăturile. N-am unde să gătesc, unde să spăl.

Andrei s-a apucat de sport și de dietă. Antrenorul lui i-a făcut un meniu și mi-am făcut și eu abonament unde are el pentru altul. Mi-am făcut de 1300 de calorii. Dar, pe lângă cele 1300 de calorii am gustări cu migdale, nuci, fructe, etc.

Desertul acesta este delicios. Are 120 de grame, puteam mai mult de atât, dar trebuie să mă încadrez în cele 1300 de calorii. Conține iaurt, mango, ovăz, făină integrală, caise uscate, miere de albine, apă și puțin ulei.

Mai devreme am mâncat o ciorbă de legume foarte bună. Am mai adăugat eu puțină zeamă de lămâie. Și am mai mâncat o porție de paste integrale cu mozzarela și puțin suc de roșii. Și alea au fost delicioase”, a mărturisit Gina în mediul online, în timpul în care își savura desertul de după masa de prânz.

Renovează apartamentul înainte de a naște

„Timp de două săptămâni o să fac doar asta. Trebuie să eliberez tot din bucătărie pentru că urmează să vină mobilierul nou. După care dressingul, camera fetiței și eu abia mă mișc.

Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor.

Eu am făcut sport toată viața mea și credeam că o să-mi fie ușor, dar tot ce fac e greu. Mai e și o altă problemă. Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, a mai spus.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri.

Dragostea durează atât timp cât ai grijă de ea. Cu siguranță trece prin mai multe etape, cu siguranță nu mai arată la fel după trei ani, însă crește frumos și de la an la an poți să descoperi ceva nou”, mărturisea Gina anul trecut, pentru Unica.

Foto: Instagram

