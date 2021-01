Bianca Drăgușanu a petrecut sărbătorile de iarnă și începutul anului 2021 alături de Gabi Bădălău. Ulterior, în presă s-a speculat că perechea s-ar căsători. Recent, în cadrul emisiunii Teo Show, Bianca a confirmat zvonurile.

Bianca Drăgușanu a confirmat zvonurile despre căsătoria cu Gabi Bădălău

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o [altă] vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță.

Nu a fost ceva planificat. Am spus că vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită. Da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show.

Bianca Drăgușanu a mai fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

Alături de alți bărbați, Alex Bodi ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, acuzat de racolarea, transportul și exploatarea sexuală a mai multe minore și tinere în Germania, Marea Britanie și Austria.

Gabi Bădălău s-a separat în vara anului 2019 de fosta lui parteneră de viață, Claudia Pătrășcanu, alături de care are doi fii, Gabriel și Nicolas, pentru custodia cărora se luptă în prezent în instanță.

Foto: Instagram

Citește și:

Cântăreața BiBi, implicată într-un accident rutier grav: „Cel care a intrat în mine nu avea permis”

Claudia Pătrășcanu, noi acuzații la adresa lui Gabi Bădălău. De ce vrea custodia totală a fiilor lor

Justin Timberlake, tată pentru a doua oară! A dezvăluit numele bebelușului

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro