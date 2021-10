Invitat în emisiunea „În Oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, George Burcea a vorbit despre copilăria lui marcată de separarea părinților, dar și despre despărțirea de Andreea Bălan, după o relație de 4 ani și jumătate. Fostul cuplu a fost căsătorit din august 2019 până în martie 2020. Împreună au două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani).

George Burcea, despre stopul cardio-respirator al Andreei Bălan: „A fost un moment de răscruce”

În martie 2019, în timpul celei de-a doua nașteri prin cezariană, Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator. Întrebat ce a simțit în acele momente, George a mărturisit: „A fost un moment foarte delicat, un moment de răscruce pentru toți membrii familiei, și din partea ei, și din partea mea, și mai ales pentru noi”.

„A fost destul de dificil să-ți vezi consoarta aproape de moarte, un copil de jumătate de oră născut, unul care te aștepta acasă și pe mama ei, care aștepta să o sunăm, să-i spunem dacă a fost bine sau nu. A fost foarte greu. Pentru că eu nu am avut parte de o familie, am încercat cumva să mă concentrez și să-mi adun toate puterile și energia și psihicul să mi-l întăresc în așa fel încât, în momentul în care eu îmi voi forma o familie, să pot să fiu 100% lângă ea”, a continuat.

„Lucrul ăsta nu s-a putut 100% și după aceea. Eu am fost 100% în această relație, atâta timp cât a fost. În momentul în care nu s-a mai putut, am plecat, ne-am luat la revedere. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase. Este important ca atât ea, cât și eu să ne vedem de interesele copiilor, dar și de interesele noastre”, a completat.

George își vede fiicele în fiecare săptămână. „De două luni de zile mi se permite să le iau în apartamentul în care stau. Le iau de vineri până duminică. Le-am luat în fiecare weekend, cu o excepție, două”, a mai spus actorul.

Întrebat dacă s-a simțit abandonat de soție la „prima problemă apărută”, George a declarat: „Da. Primul moment în care m-am simțit abandonat a fost fix acel moment cu declarațiile tatălui meu. M-am simțit singur împotriva tuturor. Îmi doream să-mi fie cineva alături. În afara nașului fetiței mici, nu a fost nimeni alături de mine”.

„Divorțul a venit cu siguranță pe fondul problemelor din trecut, dar, totuși, îmi doresc să punctez această chestie. Nimeni, din punctul meu de vedere, nu este vinovat pentru deciziile pe care eu, ca om matur, le iau. Faptul că eu m-am despărțit n-are legătură cu mama și tata. Părinții influențează, dar nu-mi doresc să pun problemele mele în cârca părinților mei”, a mai spus actorul.

Întrebat dacă a consumat substanțe interzise, George a adăugat: „Da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată, atunci când s-a și aflat. E un lucru pe care îl regret. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a repetat. De foarte mult timp sunt în tot felul de teste. Îmi pare rău că s-a ajuns atunci în acel punct. A fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să-mi dea încă o lecție”.

Din vara anului 2020, George formează un cuplu cu Viviana Sposub. „Viviana m-a susținut foarte mult în tot ceea ce am făcut în acest an de când suntem împreună. Nu suntem 10%, 20%, 90% unul lângă celălalt, ci suntem 101% atât acasă, cât și în proiectele celuilalt. E bine, e frumos, asta mi-am dorit, asta și-a dorit. Mi-am dorit să avem parte de o relație cu oameni care se susțin și se înțeleg”, povestea actorul în octombrie 2021, la Antena Stars.

