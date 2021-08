Dani Oțil (40 de ani) și soția lui, Gabriela Prisăcariu (28 de ani), vor deveni părinții unui fiu în toamna anului acesta. Prezentatorul de televiziune și modelul formează un cuplu din 2018. S-au logodit la începutul anului 2020 și s-au căsătorit pe 15 mai 2021.

Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în același an, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și anuleze planurile originale.

Gabriela Prisăcariu, certată de medicul ei că s-a îngrășat prea mult. Câte kg are modelul în luna a opta de sarcină

Gabriela este în prezent în luna a opta de sarcină, iar recent a dezvăluit câte kg a luat până acum în greutate. „În prima lună a fost un pic mai greu, pentru că am avut stările de greață specifice, dar nu au fost atât de grave. Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu și mănânc tot ce prind. (…)

Nutriționistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc. Nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. (…) Am o singură interdicție cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Nu am voie să fac sport!”, spunea Gabriela în martie 2021.

„De-abia aștept fiecare zi de control pentru că bebelușul nostru nu a vrut să stea la nicio ecografie cu fața. Oare cu cine seamănă? Cu ta-su, nu cu mine! Poate, poate astăzi avem noroc să-i vedem puțin moaca. În schimb, tot ce aflu este cu câte kg m-am mai îngrășat. (…)

Și pentru că iar am fost certată de domnul doctor că m-am cam îngrășat, toată lumea zice că nu m-am îngrășat, iar eu am în plus 16 kg, m-am gândit să trec la dietă. Am venit la mama și i-am zis să facă niște gogoși, sper să nu vadă domnul doctor”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Despre sarcină, Gabriela mai dezvăluia în iunie 2021 pe Instagram: „Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap… în rest [sunt] foarte bine”. Modelul și Dani Oțil s-au cunoscut în redacția Antenei 1. „Eu eram în rochie de mireasă la ora 11:00, iar el terminase emisiunea”, a dezvăluit Gabriela de curând.

„Eu și Dani ne doream foarte mult un copilaș și iată că gândurile ne-au fost ascultate. (…) Suntem fericiți și ne bucurăm de ceea ce ne este dat să trăim. Nu vă pot da detalii despre cum l-am anunțat pe Dani că vom avea un bebeluș, prefer să păstrăm pentru noi.

Pot să vă spun că părinții noștri au fost copleșiți de vestea că îi vom face bunici. Își doreau mult”, mai declara Gabriela în martie 2021, pentru Click!.

