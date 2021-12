Gabriela Cristea, criticată că-și editează fotografiile: „Cum în poze ești așa de slabă? Noi te vedem la TV…”

Gabriela Cristea (46 de ani) a fost criticată de fani, în mediul online, că exagerează cu ediatrea fotografiilor pe care le postează pe rețelele de socializare. Gazda emsiunii „Mireasa, capriciile iubirii”, de la Antena Stars, a petrecut un wekend romatic doar cu soțul ei, Tavi Clonda, în poiana Brașov și a postat pe Instagram o serie de fotografii de acolo.

“Dragilor, weekend-ul asta a fost despre noi doi, Gabriela și Tavi. A fost prima dată, după ce au venit copiii în viață noastră, când ne-am luat pauză de la statutul de părinți și ne-am ocupat exclusiv de noi. Le-am lăsat prima dată pe Victoria și Iris la bunica în Barșov ai am fugit amândoi până în Poiana să ne relaxăm.

Halatul de baie a fost cea mai folosită piesă vestimentară iar drumurile noastre s-au limitat la camera de hotel fabuloasă cu jacuzzi și o vedere fabuloasă către munte, restaurant și spa. Am dormit mult, ne-am relaxat, am mâncat bun și mult, fără să numărăm caloriile, am înotat și tot așa.

Din când în când ne-a fugit gândul și la fete dar am reușit să stăm fără ele 2 zile și jumătate. Luni dimineață când trebuia să plecăm ne-am dat seama că mai aveam nevoie de cel puțin o zi, dacă nu chiar de o săptămâna. A fost minunat să ne regăsim că atunci când eram doar noi doi. La voi cum e, cum reușiți să mai “furați” timp doar pentru voi?” – a fost mesajul Gabrielei, scris în dreptul unor poze în care se află în hotelul de care vorbește împreună cu Tavi.