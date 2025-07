Fratele lui Mircea Lucescu a murit. Nelu Lucescu s-a stins în ziua în care antrenorul a împlinit 80 de ani

Mircea Lucescu a împlinit marți, 29 iulie, vârsta de 80 de ani. Însă ziua sa de naștere a fost umbrită de o veste tristă: fratele celebrului antrenor, Nelu Lucescu, a încetat din viață. Il Luce, așa cum a fost supranumit, a fost informat de trecerea în neființă a fratelui său imediat după petrecerea de ziua lui de la Athenee Palace.

A murit Nelu Lucescu

Nelu Lucescu a încetat din viață marți, 29 iulie, după o lungă suferință, la vârsta de 83 de ani. Vestea a picat ca un trăsnet pentru fratele lui, Mircea Lucescu, care își sărbătorea ziua de naștere. „Il Luce”, selecționerul naționalei de fotbal, a început deja pregătirile pentru înmormântarea care va avea loc joi, 31 iulie.

Mircea Lucescu și-a sărbătorit ziua de naștere la Athenee Palace, alături de nume mari din fotbal și nu numai, precum Dan Șucu, Mircea Geoană și Răzvan Burleanu. Petrecerea aniversară a fost organizată de nimeni altul decât George Copos, fostul patron al Rapidului și apropiat al familiei Lucescu.

Majoritatea invitaților au aflat devreme de moartea lui Nelu Lucescu, dar nu au vrut să îi spună nimic selecționerului pentru a nu-i strica aniversarea. Astfel, Mircea Lucescu a aflat de dispariția fratelui său abia după ora 23:00, după ce petrecerea s-a încheiat.

Citește și: Cum a început povestea de iubire dintre Mircea Lucescu și soția sa, Neli. Cei doi au împreună un copil

Citește și: Mădălin Ionescu, mesaj emoționant despre fiul lui. Filip suferă de hemipareză: „Când ai o dizabilitate, lucruri simple pot deveni surse de stres”

„Il Luce”, despre greutățile din copilărie

Într-un documentar realizat de Gazeta Sporturilor, Mircea Lucescu a povestit că s-a născut într-o familie cu cinci copii, dintre care patru băieți și o fată. Iar copilăria sa nu a fost deloc una ușoară.

„Provin dintr-o familie cu multe greutăți, cinci copii, părinții prin sanatoriu, tata a venit după război cu o gaură în plămâni și împușcat în picior pe front, la Cotul Donului. Mama a trebuit să se descurce mai mult singură, dar a căzut și ea și a trebuit să se îngrijească. Ne-a crescut mai mult sora cea mare, care a renunțat la școală în clasa a șaptea ca să se angajeze, să mai intre un salariu în casă. Alt frate a abandonat și el cursurile pe la 11-12 ani și s-a dus ucenic la fabrica de pompe «Aversa». A fost greu”, a dezvăluit Mircea Lucescu.

Citește și: Cum se simte mama Adrianei Bahmuţeanu, după ce a suferit un AVC: „Au copleşit-o grijile şi faptul că ne luptăm prin tribunale ca să ne cerem drepturile”

Citește și: Spectacol aerian impresionant în onoarea lui Felix Baumgartner. Sportivul a avut parte de o înmormântare privată

Într-un interviu acordat Fanatik, selecționerul mărturisea că, la un moment dat, au fost nevoiți să locuiască într-o baracă.

„Eu am provenit dintr-o familie foarte săracă, eram cinci copii, dar eu am reușit să fac școală. Numai eu am făcut. Aveam sora care era foarte inteligentă și era cea mai mare. Mama era cu tata prin sanatorii după o sechelă la Cotul Donului în război. Și sora mai mare n-a mai putut. Când a terminat clasa a șaptea a trebuit să muncească. Și pe mine a vrut să mă dea. Tata nu avea cum să mă mai țină la școală. Fratele mai mare era la Școala Profesională Tudor Vladimirescu să facă o meserie: sudor. Voiam să mă duc și eu acolo”, și-a amintit el.

„Dar am avut noroc că niște profesori au venit la tata acasă: ‘Lăsați-l să dea la liceu!’. Eram în Apărătorii Patriei. Pentru că au văzut în mine ambiția, dorința de a învăța, de a reuși”, a mai spus Mircea Lucescu la momentul respectiv.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News