Fratele lui Mihai Trăistariu i-a incendiat artistului bucătăria

Mihai Trăistariu a trecut de curând printr-un întâmplare neplăcută. Unul dintre apartamentele cântărețului a fost incendiat, iar vinovatul a fost chiar fratele său.

Este cunoscut faptul că, pe lângă muzică, Mihai Trăstariu se mai ocupă și de afaceri imobiliare. Artistul deține mai multe apartamente la malul mării, pe care, în perioada estivală, le închiriază. Nu cu mult timp în urmă, cântărețul și-a cazat fratele cel mare, pe Victor, care este de profesie pictor, într-unul din apartamentele sale de pe litoral, iar acesta, din neatenție, a provocat un incendiu în locuința respectivă.

Totul a pornit de la o cămașă care a luat foc, iar flăcările sau extins asupra mobilei de bucătărie. Se pare că fratele lui Mihai Trăistariu a vrust să-și usuce o cămașă la flacăra aragazului, iar aceasta a luat foc. Incendiul nu a fost unul grav și a fost stins destul de repede, dar mobila din bucătăria cântărețului a fost vizibil afectată.

„Mi-a dat foc la casă. Eu fac un bine și uite cum se întoarce. L-am chemat pe fratele meu la mare și l-am cazat într-un apartament de-al meu și el ce-a făcut? Mi-a dat foc la dulapuri. Și m-a sunat așa foarte relaxat și mi-a zis « Am dat foc puțin aici, au ars mânerele de la dulap. Am vrut să îmi usuc cămașa la aragaz și nu am fost atent și a luat foc dulapul de la bucătărie.» Nu am pretenții să îmi întorci înapoi dar să ai bunul simț să spui măcar un mulțumesc”, a explicat Mihai Trăistariu, după incident, într-o postare pe rețelele de socializare.

