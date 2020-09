Fosta gimnastă Monica Roșu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este însărcinată cu primul ei copil.

Fosta gimnastă Monica Roșu este însărcinată! Cum a aflat și cum i-a dat vestea logodnicului ei?

Invitată în platoul emisiunii TV Vorbește Lumea, Monica a dezvăluit cum a aflat, dar și cum i-a dat vestea logodnicului ei, Vlad.

„Undeva în mai s-a întâmplat fericitul eveniment. Ne întorsesem de la mare. Fusesem câteva zile la mare în iunie.

Aveam așa niște senzații destul de ciudate. Ba eram happy, ba mă durea burtica. Am avut un moment de febră. Am zis că ceva nu este în regulă.

Eu nu făceam febră. Durerile de burtă și de spate existau, dar în rest nimic. Am ajuns acasă.

Mi-aduc aminte că eram la spălătorie. Mă oprisem să spăl mașina, și am zis să intru într-o farmacie de lângă să iau un test.

Când am ajuns acasă, Vlad m-a văzut cu testul. Nu mai puteam să-i spun că e doar așa, să-l am în baie. L-am făcut. Am văzut cele două liniuțe. Au apărut aproape instant.

Nu mai scoteam niciun sunet și m-a întrebat ce s-a întâmplat. M-am dus cu testul în living. Amândoi ne-am înroșit. Așa am aflat. Nu am putut să pregătesc nimic”, a spus sportiva.

Cum va naște?

„O să nasc așa cum îmi va recomanda medicul. Nu exclud nici varianta de a naște natural, dar nici varianta de a naște prin cezariană.

Probabil că vom vedea cum va decurge sarcina. Mai așteptăm. Momentan nu sunt 100% hotărâtă. Aș înclina către cezariană, dar dacă totul este bine, luăm în calcul și varianta de a naște natural”, a mărturisit Monica.

În continuarea interviului, sportiva a dezvăluit că nu s-a simțit mai deloc rău. „N-am avut greață. Poate doar așa, perioade de oboseală. Mi se închideau ochii pe la 17:00.

Am încercat să fiu activă. Am mers și încă merg la sală. Încerc să-mi desfășor viața normal.”

S-au gândit și la nume

„Nu știm ce va fi. La nume, ne mai uităm la seriale și spunem ce ne place. Dacă va fi băiețel, mi-a plăcut de foarte mult timp numele David. Știu că este un nume foarte folosit, majoritatea copiilor din România îl au.

Pentru fată n-am luat cumva în calcul varianta asta. (…) Îmi plac numele simple, cu rezonanță, să se pronunțe ușor și în română, franceză, engleză. Alma, Daria, Medeea, Timeea, le am de mult timp, nu de acum.

Avem timp să ne gândim. Probabil vom alege și când îl/o vom vedea la spital. Ne dorim să ducem sarcina cu bine până la capăt. Să ne bucurăm de perioada aceasta frumoasă”, a mai spus Monica.

