Fiul lui Rob Lowe, surprins de scandalul sexual în care tatăl său a fost implicat. Povestea care i-a distrus cariera

Rob Lowe nu a intenționat niciodată să-i spună fiului său, John, despre trecutul său scandalos. În schimb, tânărul a aflat detalii despre asta la școală.

John, în vârstă de 27 de ani, a făcut recent dezvăluiri despre modul în care a fost informat despre renumita casetă în care tatăl său este surprins în timpul unei partide de sex, care s-a scurs în 1988.

Rob Lowe, dat în vileag de fiul său

Rob, 58 de ani, și John – care a călcat pe urmele tatălui său în actorie – au vorbit pentru Men’s Health despre acest moment stânjenitor. John a recunoscut că era un adolescent când un coleg de clasă i-a spus despre indiscreția tatălui său.

„Eram în clasa a opta sau în primul an de liceu, iar un copil mi-a spus: „Știi, tatăl tău are o casetă în care e surprins cum face sex și care e online”, a spus John. „Eu am zis: „Ce?”

Starul a ascuns acest episod de copii

El a adăugat că starul și mama sa, designerul de bijuterii Sheryl Berkoff, în vârstă de 61 de ani, nu au discutat niciodată despre această înregistrare cu el sau cu fratele său mai mare Matthew, în vârstă de 30 de ani.

„Nu cred că părinții au vreodată acel moment în care așază copiii și spun: „OK, trebuie să vă spunem ceva”. Un copil doar își dă seama. Nu există ceva de genul;„OK, acum are 16 ani, e timpul să învețe despre această parte a vieții noastre!”.

„Wikipedia și Google s-au ocupat de asta pentru noi”, a intervenit Lowe în glumă.

Scandalul care l-a distrus pe Rob Lowe

Lowe și-a găsit faima în anii 1980, moment în care a început să bea mult și să petreacă, văzând în asta o modalitate de a face față succesului obținut peste noapte. Pe vremea când era în top, pentru că apăruse în 10 filme din 1983 până în 1988, caseta l-a împins la fund.

Rob avea 24 de ani când întâlnirea cu două femei, una în vârstă de 22 de ani și cealaltă de 16, a fost divulgată presei. În 1989, s-a confruntat cu un proces din partea mamei tinerei de 16 ani. Actorul a negat că a știut că este minoră.

A avut relații cu o fată de 16 ani, dar a reușit să scape de proces

Deși fata avea vârsta necesară pentru a nu mai avea nevoie de consimțământ, nu era, totuși, suficient de mare pentru a fi filmată. În cele din urmă, a soluționat procesul cu familia fetei și nu a fost acuzat de vreo infracțiune.

El a mărturisit în 2019 că această experiență l-a ajutat să scape de vicii.

„Cred că este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a spus actorul. “Sunt căsătorit de 29 de ani și am doi băieți grozavi, așa că nu cred că se întâmpla ceva din toate astea fără să trec prin acel scandal”, a adăugat el.

