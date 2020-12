Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lavinia Pîrva a vorbit despre noile sale proiecte, dar și despre fiul ei și al artistului, actorului și omului de televiziune Ștefan Bănică Junior (52 de ani).

Cuplul s-a căsătorit în Bulgaria în urmă cu trei ani și are un fiu, Alexandru, în vârstă de 1 an și jumătate. Artistul mai are doi copii, Radu (16 ani), din relația cu Camelia Constantinescu, și Violeta (12 ani), din mariajul cu Andreea Marin.

Fiul Laviniei Pîrva are o pasiune atipică: „El asta face”

„Noi ascultăm muzică și, în perioada asta, muzică de Crăciun, pentru că tati cântă tot timpul, se pregătește mereu. Alexandru recunoaște piesele, dansează. Numai dacă aude primul acord începe să danseze.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Pe lângă asta, este fan curățenie. El asta face. De dimineața până seara vrea să facă curățenie în casă. (…) A venit și Moș Nicolae, da. Bineînțeles că a venit cu jucării, cu tot felul de nebunii. Pe Alexandru încă nu-l interesează subiectul.

Dar dacă i-aș da un aspirator și nu orice orice aspirator, pe cel mai vechi din casă, acela este preferatul lui. Sunetul de aspirator [îi place] și mai nou a început și cu mopul. Are niște înclinații foarte interesante”, a dezvăluit artista.

Lavinia Pîrva a lansat de curând un magazin online de haine. „Am făcut colecția de toamnă-iarnă și se pare că are foarte mult succes. Asta facem. Am făcut și niște pijamale frumoase”, a mai dezvăluit.

Adela a sfătuit-o să facă și o colecție de hăinuțe pentru copii, moment în care Lavinia a mărturisit că ar avea nevoie de câte 3-4 ținute pe zi pentru Alexandru, pentru că „mai mult de jumătate de oră nu stă treningul curat” pe el.

„Eu mi-am dorit întotdeauna, când era să am un copil, să fie impecabil. Nu există așa ceva”, a mai spus Lavinia.

Foto: Instagram

Citește și:

Lavinia Pîrva a clarificat zvonurile referitoare la divorț: „Momentan suntem îndrăgostiți”

Lavinia Pîrva a apelat la o nouă intervenție estetică: „Mereu m-a deranjat”

Lavinia Pîrva, despre fiul ei Alexandru: „Ziua mă solicită foarte mult”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro