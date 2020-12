Recent, în mediul online, Lavinia Pîrva (35 de ani) a mulțumit echipei care s-a ocupat de noua ei intervenție estetică. Artista a mărturisit că era ceva ce a deranjat-o mereu.

Lavinia Pîrva a apelat la o nouă intervenție estetică: „Mereu m-a deranjat”

„În general, nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea.

Însă, pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și care sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine!

Nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face!

Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială și corporală, minim invazive! (…)

Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! (…) Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină!

Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă același lucru!”, spunea Lavinia în urmă cu un an.

De curând, solista și-a corectat simetria buzelor. „Mulțumesc echipei de profesioniști pentru aspectul tenului și pentru faptul că au reușit să realizeze corectarea unei asimetrii a buzelor care mereu m-a deranjat!”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior (52 de ani) s-au căsătorit în Bulgaria în urmă cu trei ani, iar alături le-au fost doar câțiva membri ai familiei și cei mai apropiați prieteni.

Cuplul are împreună un fiu, Alexandru, în vârstă de 1 an și jumătate. Artistul mai are doi copii, Radu (16 ani), din relația cu Camelia Constantinescu, și Violeta (12 ani), din mariajul cu Andreea Marin.

Foto: Instagram

