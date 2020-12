Timp de șase ani, din 2004 până în 2010, Ilie Năstase (74 de ani) a fost căsătorit cu Amalia Năstase (44 de ani). Împreună au doi copii, două fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani).

Fiica Amaliei Năstase, pasionată de artă: „Îi place tot ce înseamnă arta modernă”

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea alături de fiica cea mare, Amalia a vorbit despre pasiunea Alessiei pentru arte. Întrebată de Adela ce a învățat de la părinții ei, adolescenta a răspuns:

„De la mama am învățat să fiu creativă, să mă descurc și să-mi fac conexiuni cu anumiți oameni. De la tata pur și simplu am învățat cum e să te descurci în lume.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

El, fiind tenismen, nu prea avea ce să mă învețe pe partea creativă, dar am văzut cum este el ca persoană și asta m-a ajutat să evoluez”.

„Fetelor le-am spus de când erau mici că nu trebuie să aștepți pe cineva să facă ceva pentru tine. Trebuie să-ți faci singur. (…) Alessia avea 6-7 ani când a plecat prima oară singură în tabără.

Singură, singură, nu am dus-o până acolo. Emma la fel, pleacă în America singură. Trebuie să te descurci în viață, mai ales că acum sunt alte oportunități pe care noi nu le aveam. Sunt fete mari, se descurcă”, a completat Amalia.

Cum și-a descoperit Alessia pasiunea pentru arte?

„De mică pictam și aveam un profesor cu care lucram în fiecare săptămână”, a mărturisit Alessia. „Ea este stângace și toți copiii stângaci au dezvoltată mai mult partea asta artistică. (…) Nu îi place doar pictura, îi place tot ce înseamnă arta modernă”, a completat Amalia.

„Inițial am vrut să mă duc spre fashion, dar am zis că nu este pentru mine și după am aflat despre fine arts. Practic am aflat că nu trebuie să aplic [ce știu] doar în picturi, ci și pe altfel de media. Atunci am știut exact”, a mai spus Alessia.

În timpul aceluiași interviu, Amalia a dezvăluit că prima expoziție a Alessiei a fost dedicată tatălui ei, Ilie Năstase. Deși de mică a fost în repetate rânduri întrebată dacă joacă tenis ca tatăl ei, Alessia a găsit o cale să celebreze cariera sportivului printr-o pasiune proprie.

Din anul 2010, Amalia formează un cuplu cu Răzvan Vasilescu alături de care, în 2015, a devenit mama celui de-al treilea copil al ei, un fiu, Toma.

Foto: Facebook

Citește și:

Ilie Năstase, despre relația cu actuala soție: „Am dat peste cineva care mă înțelege”

Anca Serea revine pe micul ecran. „M-am întors la știri în primul rând datorită oamenilor”

Manuela Hărăbor a vorbit despre greutățile întâmpinate în izolare cu fiul ei care suferă de autism

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro