În luna mai a anului 2019, Lavinia Pîrva (35 de ani) și artistul Ștefan Bănică Jr. (52 de ani) au devenit părinții unui băiețel, Alexandru (1 an și 5 luni).

Recent, invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

Lavinia Pîrva, despre fiul ei Alexandru: „Ziua mă solicită foarte mult”

„Este genul de copil bombă cu ceas. O am pe mama alături. (…) În mare parte, de când s-a născut Alexandru, este alături de mine. Am timp să lucrez. Dar da, în mare parte stau cu el.

Nu vreau să pierd nimic. Multe lucruri le fac de acasă. Am găsit o fabrică foarte aproape de mine care face aceste hăinuțe pe care eu le-am gândit.

Sunt într-o perioadă foarte frumoasă. Sunt foarte fericită cu Alexandru. Este altceva. Doarme noaptea, da.

Ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru cumva în lumea lui și mă simt extraordinar de bine.

Mă inspiră foarte mult Alexandru. Am făcut acest nou proiect pentru că, după cum bine știți, în timpul sarcinii eu am luat foarte multe kg. De ce mă temeam, da. A venit pandemia, nu am ieșit din casă, nu mi-am schimbat garderoba.

În momentul în care am avut voie, am plecat să fac cumpărături. Nu am găsit nimic să mi se potrivească, să-mi placă. Am făcut mai multe ținute care au avut succes la prietenele mele. (…) Este un lucru care-mi place”, a dezvăluit Lavinia.

Lavinia Pîrva: „Îi place să cânte cu tati la pian și îi place chitara”

„De dormit doarme, de mâncat mănâncă, uneori mai face și mofturi. E mofturos, da. Îi place foarte mult să se joace cu aspiratorul, să dea cu mătura.

Are o ureche muzicală foarte bună. E și normal pentru că a ascultat muzică de când era în burtică. Îi place să cânte cu tati la pian și îi place chitara.

Este un copil foarte vesel. Este îndrăgostit [Ștefan Bănică Junior de fiul lui]. Pandemia asta cumva ne-a ajutat pentru că am stat foarte mult împreună alături de el. Între ei doi este o legătură foarte puternică”, a mai adăugat artista.

Cu cine seamănă fiul perechii?

Întrebată de Adela cu cine seamănă fiul ei, Lavinia a adăugat: „Momentan nu ne dăm seama. Seamănă cu tati, da, când era el mic, comparând pozele”.

În continuarea interviului, solista a mărturisit că fiul ei o domină și că speră să ia curând „taurul de coarne”. Lavinia a mai dezvăluit că fiului ei îi place să urce și să coboare scările, lucru care pe ea o ajută să se mențină, și mărturisește că nu este foarte strictă când vine vorba de alimentația lui Alexandru.

Artistul, actorul și omul de televiziune mai are alți doi copii, un fiu și o fiică, Radu Ștefan (17 ani) și Ana Violeta (11 ani).

Primul său fiu, Radu, este rezultatul fostei sale relații cu Camelia Constantinescu, iar fiica sa Violeta este rezultată din cel de-al doilea mariaj cu prezentatoarea de televiziune Andreea Marin.

Ștefan și fostele sale partenere de viață au rămas în relații bine, pe primul plan aflându-se binele copiilor lor.

