A murit Conchata Ferrell. Actrița din serialul „Doi bărbați și jumătate” avea 77 de ani

Conchata Ferrell s-a stins din viață în Sherman Oaks, în urma unor complicații cardiace. Aceasta a petrecut mai multe luni în spital.

În timp ce se afla la ATI, a suferit un stop cardio-respirator, iar inima ei a încetat să mai bată pentru un total de zece minute. După ce și-a revenit, a fost mutată într-un alt centru de tratament, unde i se făcea dializă şi era ventilată artificial, potrivit Libertatea.ro.

„Îi spuneam Chatty. Şi toţi o iubeam. Doisprezece ani de suişuri şi coborâşuri şi multe, multe râsete. Trecând prin toate astea, a fost o stâncă. A fost unul dintre cei mai buni. Am avut privilegiul să îi spun prieten”, a transmis Chuck Lorre, creator şi producător executiv al serialului „Doi bărbați și jumătate”.

Și colegii săi de serial au ținut să-i aducă un omagiu pe rețelele de socializare. Jon Cryer, care a jucat rolul lui Alan din același serial, a transmis că Ferrell „a fost un om frumos”.

„„Exteriorul dur al Bertei a fost o invenție a scenariștilor. Căldura și vulnerabilitatea lui Chatty au fost atuurile ei reale. Plâng pentru ea femeia de care îmi va fi dor și bucuria pe care ne-a adus-o”, a scris el pe Twitter.

Charlie Sheen, 55 de ani, partenerul Conchatei în serial, a numit-o „o comoară absolută”. Acesta a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a declarat pierderea „șocantă și dureroasă”.

Cine a fost Conchata Ferrell

Conchata Ferrell a jucat rolul Berta în toate cele 12 sezoane ale serialului. A primit două nominalizări la premiile Premiile Emmy, în 2005 şi 2007, a pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie. Actrița a mai fost nominalizată în trecut pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic pentru rolul avocatei Susan Bloom din L.A. Law.

De-a lungul carierei sale de cinci decenii, Conchata Ferrell a jucat în multe producții de televiziune și film. A jucat în lungmetrajul „Heartland” (1979), apoi în „Edward Scissorhands”, „Network”, „Crime and Punishment in Suburbia” şi „True Romance”. Printre rolurile sale se numără și cele din „Mystic Pizza”, „Mr. Deeds”, „Krampus” și „Erin Brockovich”.

Cel mai recent a apărut în 2017, în „The Ranch” (Netflix). Între alte seriale în care a jucat se numără „Buffy the Vampire Slayer”, „Teen Angel”, „Matlock” şi „B. J. and the Bear”.

Conchata Ferrell a fost căsătorită cu sunetistul Arnold Anderson, a avut o fiică şi două fiice vitrege.

