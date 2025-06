Cât alcool se pune la vişinată

Românii iubesc și pregătesc an de an vișinata, băutura dulce și aromată care se pune adesea pe masă în zilele de sărbătoare. Vișinata are o tradiție îndelungată în România și are rețeta ei specifică. Află cum se face vișinata, ce fel de alcool se folosește și cât alcool se pune la vișinată, pentru a păstra aroma și dulceața fructelor.

Un păhărel de vișinată este bine venit când primești musafiri sau când pregătești o masă în familie. Românii continuă să pregătească această băutură care nu și-a pierdut din valoare și tradiție. Până și cei mai tineri învață să facă vișinată de la părinți și de multe ori se întreabă cât alcool se pune la vișinată, cât zahăr, cum să aleagă fructele și cum să le pregătească.

Ce este vișinata

Mulți români consideră vișinata o băutură neaoșă, tradițional românească. Ținând cont de abundența vișinelor pe plaiurile românești și de creativitatea noastră culinară, este firesc să considerăm vișinata o băutură românească. Dar băuturi alcoolice pe bază de vișine se pregăteau încă din Evul Mediu și în Franța sau în Germania.

Cu toate acestea, vișinata noastră se făcea la început cu țuică sau pălincă, obținute din prune sau din struguri. Cine dorea o vișinată mai tare, cu o aromă mai puternică, folosea țuică de prună cu o tărie de 40 – 45 de grade. Cine dorea o vișinată mai fină, cu o tărie medie, folosea rom alb de calitate sau un coniac.

Calitatea fructelor și dulceața lor, tipul de alcool și concentrația de zahăr schimbă gustul vișinatei care poate fi mai amăruie, mai dulce sau mai tare, după gust. Românii au diverse rețete de vișinată, fie simplă, fie cu arome de scorțișoară, cuișoare sau vanilie. Indiferent de rețetă, însă, vișinata este o băutură dulce și tare, care se servește înainte de masă sau la desert, la aniversări sau la sărbători. Orice gospodină care pregătește vișinata în casă se laudă cu băutura ei și o păstrează pentru diverse evenimente în familie.

Ce ingrediente se folosesc pentru vișinată

Această băutură este de fapt un macerat de vișine în alcool și zahăr. Principalele ingrediente sunt vișinele, zahărul și un tip de alcool mai tare, așa cum este țuica, pălinca sau romul.

Se aleg vișine suculente pentru vișinată, din aceleași soiuri din care se fac și compoturile. Cu cât vișinele sunt mai bine coapte și mai suculente, cu atât vișinata va fi mai aromată.

Vișinele se spală foarte bine, se curăță de codițe, dar se folosesc cu tot cu sâmburi. Vișinata capătă o anumită aromă ușor amăruie de la sâmburi, de aceea niciodată nu se îndepărtează sâmburii când pregătești vișinata.

Alcoolul se recomandă să aibă o tărie de 40 de grade și să fie un alcool de culoarea deschisă, aurie, așa cum este pălinca de calitate sau romul alb.

Cât alcool se pune la vișinată

Proporția de alcool, zahăr și fructe este importantă pentru un gust deosebit și aromat. În majoritatea rețetelor întâlnim o proporție de 500 ml de alcool dublu rafinat la un kilogram de vișine cu tot cu sâmburi. O altă regulă tradițională este să se adauge zahăr și alcool în cantități egale. Dacă se folosește o cantitate de 500 ml de alcool, atunci se folosesc și 500 grame de zahăr tos.

Principalele băuturi alcoolice cu care se face vișinata pot fi:

Țuica de prune

Pălinca

Romul alb

Lichiorul de fructe

Votca

Ginul

Tipul de alcool este important pentru a știi exact cât alcool se pune la vișinată. Țuica și pălinca vor da vișinatei un gust tradițional și necesită, poate, mai mult zahăr, deoarece sunt băuturi mai seci. Romul alb și lichiorul sunt băuturi tari și dulci și vor accentua dulceața vișinatei. În schimb, votca are un gust destul de neutru și va pune mai mult în evidența aroma fructelor. Iar ginul, care este deosebit de aromat, poate schimba total gustul tradițional de vișinată.

În ceea ce privește cantitatea de alcool, fiecare poate adăuga atât cât consideră că este necesar. Sunt gospodine care umplu complet recipientul cu fructe și zahăr, apoi toarnă alcool cât cuprinde. Dar sunt și gospodine care respectă proporție de 500 ml de alcool la un kilogram de fructe. Cu cât se pune mai mult alcool, cu atât se obține o băutură mai tare. Dacă se folosește o cantitate mai mică de alcool, se obține o vișinată mai dulce și cu o aromă mai pronunțată de fructe.

Rețeta tradițională de vișinată

Ingrediente necesare:

1 kg de vișine bine coapte

500 ml de alcool

500 gr de zahăr

Mod de preparare:

Se spală bine o damigeană sau un borcan înalt și încăpător, cum sunt cele pentru murături. Se clătește borcanul cu apă clocotită pentru a îndepărta cât mai bine eventualele bacterii și mucegaiuri.

Se spală bine vișinele și se adaugă în straturi succesive cu zahăr în borcan, ultimul strat fiind unul mai gros de zahăr.

Se acoperă gura borcanului cu tifon și se lasă fructele la macerat aproximativ o săptămână, într-un loc cu soare.

Se agită borcanul sau damigeana în fiecare zi.

După ce s-au macerat fructele și au lăsat un suc rubiniu, trebuie să stabilești cât alcool se pune la vișinată pentru a obține o băutură potrivit de tare. Se adaugă cel puțin 500 ml de alcool sau puțin mai mult, dacă vrei o băutură mai tare.

După ce se adaugă alcoolul, se lasă damigeana sau borcanul în continuare la macerat, dar într-un loc răcoros și ferit de soare, cum ar fi cămara sau debaraua din bucătărie. Procesul de macerare trebuie să continue cel puțin 30 de zile, ideal ar fi 60 de zile.

Cu cât lași vișinata să se macereze mai bine, cu atât va fi mai aromată, mai bogată în dulceață și parfum.

La rețeta tradițională se mai pot adăuga câteva cuișoare sau un vârf de cuțit de scorțișoară pentru o aromă mai deosebită.

Trucuri de preparare

Evită să folosești vișine mai puțin coapte, pentru că acestea nu se vor macera bine în zahăr, iar vișinata va avea un gust amar sau acru.

Lasă vișinele să se macereze bine și așteaptă ca zahărul să se topească bine în sucul de vișine, înainte de a adăuga alcoolul.

Evită recipientele din plastic. Vișinata se pregătește în damigene de mici dimensiuni sau în borcane înalte din sticlă. În plastic, ea va căpăta un miros neplăcut.

Cum se păstrează vișinata și cât timp se poate consuma

Păstrată în recipiente din sticlă, vișinata rămâne aromată și savuroasă cel puțin un an de zile sau chiar doi ani, dacă este ținută într-o cămară rece.

Se recomandă să fie consumată cel mult în 12 – 18 luni. Cu cât stă mai mult timp, cu atât capătă un gust straniu, neplăcut. Vișinata nu devine mai bună cu timpul, precum lichiorul. Nu poate fi păstrată trei – cinci sau mai mulți ani, deoarece procesul de macerare lentă continuă și gustul devine neplăcut la un moment dat.

Câte calorii are vișinata

Bogată în zahăr și alcool, vișinata este o băutură cu multe calorii, dar și cu un grad de tărie ridicat. Ca toate băuturile alcoolice, ea trebuie servită cu prudență, în cantități mici.

O porție de 100 de mililitri de vișinată reprezintă 5,7% aport caloric din cantitatea zilnică estimată pentru un adult (2.000 de calorii). Mai exact, 100 mililitri de vișinată conțin 114 calorii și 28 de grame de zaharuri.

Cum este o băutură destul de tare, ea trebuie băută cu măsură. Gustul dulce te poate induce în eroare, dar trebuie să ții cont că te poți îmbăta ușor din 3 – 4 păhărele de vișinată.

Ce virtuți are vișinata tradițională

Păstrată cu cinste în casă, drept băutură fină, vișinata era servită adesea când soseau musafiri sau când se organizau petreceri în familie. Cu vișinata se deschidea masa de Revelion sau masa onomastică.

Românii credeau că vișinata ajută digestia și stimulează apetitul, de aceea era servită înainte de masă.

Datorită gustului dulce, ea se mai servea uneori și după amiaza, alături de pișcoturi și prăjituri, urmată apoi de o cafea neagră și tare.

Se mai crede că vișinata are un efect antibacterian și dezinfectant asupra tractului digestiv, deoarece alcoolul tare poate elimina o mare parte din bacteriile dăunătoare.

Se presupune că ar avea un efect tonic și relaxant, de aceea este uneori de ajutor seara, dacă suferi de insomnie. Un mic păhărel de vișinată, luat seara înainte de orele 18 – 19, ocazional, te poate ajuta să dormi mai bine.

Se mai crede că vișinata poate contribui la arderea rapidă a grăsimilor, dar nu există studii în acest sens. Având în vedere că are o concentrație mare de zahăr nu este totuși o băutură indicată pentru persoanele care vor să slăbească.

Cum mai poți folosi vișinata și vișinele alcoolizate

Vișinele dulci și îmbinate cu alcool au efect răcoritor și au devenit ingrediente apreciate pentru prăjiturile de casă. Vișinele din vișinată se pot adăuga în cremele de ciocolată sau de cafea pentru torturi și prăjituri cu foi.

Tot cu vișine din vișinată se pot face bomboane de casă, folosind un aluat asemănător cu cel pentru salamul de biscuiți.

Vișinata în sine, îndoită cu sirop de vișine sau compot de vișine poate fi folosită pentru a însiropa blatul de tort, dar în acest caz numai adulții se pot delecta cu desertul respectiv.

