Fiica lui Mircea Geoană, pregătiri intense de nuntă. Cum a fost surprinsă Mihaela Geoană în Los Angeles

Ana Geoană se pregătește intens pentru nunta cu Garrett Cayton, un tânăr american cu care s-a locuiește deja de mai multă vreme în Los Angeles. Evenimentul va avea loc în Italia, la Veneția, anul acesta, dar înainte de marele moment, viitorii miri au fost vizitați de Mihaela și Mircea Geoană în Los Angeles.

Ziua cea mare se apropie pentru Ana Geoană, fiica Mihaelei și a lui Mircea Geoană. După petrecerea de logodnă, de anul trecut, organizată într-un cadru de vis, la Palatul Mogoșoaia, Ana și viitorul soț, Garrett, pun la cale ultimele detalii pentru nunta de anul acesta.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, povestea Ana Geoană, despre nunta cu Garrett Cayton, pentru Ok Magazine.

Evenimentul urmează să aibă loc, iar zilele acestea au fost vizitați de părinții miresei. Mihaela și Mircea Geoană au mers în Los Angeles, acolo unde viitorii miri au organizat, se pare, o altă petrecere, conform imaginilor publicate de Ana Geoană pe o rețea de socializare. La eveniment au fost mai mulți prieteni. Mihaela Geoană și fiica ei s-au întâlnit și cu Anastasia Soare, supranumită „regina sprâncenelor de la Hollywood”.

În imagini, familia Geoană pare extrem de fericită, iar tânăra mireasă este într-o formă de invidiat! Despre Ana Geoană se știe că a intrat în lumea influencerilor cu proiectul Linea. Fiica secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, promovează prin intermediul proiectului importanța nutriției holistice și explică principiile de bază ale unei vieți sănătoase.

Și Mihaela Geoană este într-o formă fizică de apreciat. La 60 de ani arată impecabil, iar una dintre imaginile surprinse de fiica sa, pe străzile de Los Angeles, este grăitoare. Îmbrăcată sport, la brațul soțului, Mihaela Geoană a afișat o formă fizică de invidiat.

Ana Geoană, cerută de soție în Panama

„A fost incredibil de frumos! Garrett m-a dus într-o vacanță-surpriză în Panama. Când am ajuns, nu îmi spunea nimic din ce plănuise. În a doua zi, se purta puțin ciudat. Am fost pe o plajă frumoasă să vedem apusul și el se tot plângea că soarele nu mai apune odată. De îndată ce soarele a început să apună, m-a scos la o plimbare de-a lungul acelei plaje și m-a cerut romantic în căsătorie. Așa am înțeles, în sfârșit, și preocuparea lui legată de apus. (zâmbește) A fost un moment foarte emoționant pentru mine și o șansă extraordinară să mai dau o nuanță cuvântului ‘apus’ ” , a povestit Ana Geoană despre momentul cererii în căsătorie.

Cum a știut fiica lui Mircea Geaonă că Garrett Cayton este alesul? Ei bine, și în cazul lor, pandemia a fost un prilej prin care și-au testat relația. Cei doi au transformat restricțiile într-o șansă pentru a se descoperi și armoniza ca și cuplu.

„Am știut că el este acela după aproximativ trei ani de la începutul relației noastre, după ce a început pandemia. Cred că perioada de carantină a fost un test pentru multe relații și eu chiar am văzut-o ca pe un test pentru a noastră. A fi împreună atât de multe zile, fără a interacționa cu nimeni altcineva, era ceva care suna foarte înfricoșător. În realitate și în cazul nostru, însă, ne-am înțeles mai bine ca niciodată și am avut grijă unul de celălalt. A fost o perioadă care mi-a arătat puterea relației noastre și a valorilor noastre de cuplu. Deși dincolo de ușă totul părea amenințător, noi ne-am simțit foarte bine împreună. Ne-am distrat grozav, ne-am creat o rutină care ne-a plăcut și ne-a făcut fericiți. Nu știu cum ar fi fost fără această perioadă, dar știu sigur că noi am transformat toate interdicțiile într-o șansă să ne descoperim și să ne armonizăm”, povestea fiica lui Mircea Geoană, despre viitorul soț, pentru sursa menționată anterior.

